У Львові спалахнув готель "Власта": є постраждалі, один чоловік отримав сильні опіки

У готелі "Власта" у Львові 4 серпня виникла масштабна пожежа, площа якої склала близько 300 м². Госпіталізовано шестеро осіб, серед них — двоє дітей. Один чоловік зазнав сильних опіків, попередньо у його номері стався вибух.

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За інформацією Львівської міської ради, займання сталося у будівлі, де на той момент перебували люди. Усі мешканці та працівники готелю були евакуйовані. Постраждалих доправили до Першого медичного обʼєднання Львова. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільний, більшість отримала легкі травми.

Фото: Львівська міська рада

Причини пожежі встановлюють, на місці події працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та всі необхідні служби. Зазначимо, що пожежу практично ліквідували.

Пожежа у готелі "Власта" у Львові — що відомо

Раніше в соцмережах з’явилися повідомлення про пожежу в готелі "Власта", що спалахнула 4 серпня. Очевидці писали, що полум’я охопило верхні поверхи, а густий дим валив з вікон. Частина постояльців самостійно вибиралася з будівлі, інші виходили на балкони, очікуючи на допомогу. Багатьох забрали карети "швидкої".

У Telegram-каналах повідомлялося, що перед загорянням у готелі міг статися вибух. На місце події одразу прибули рятувальники, які почали евакуацію та гасіння пожежі.

У ДСНС підтвердили, що сигнал про займання надійшов о 12:23. Вогонь виник на дев’ятому поверсі будівлі на вулиці Клепарівській, 30. Рятувальникам вдалося евакуювати 15 осіб, тривають роботи з остаточної ліквідації пожежі. Обставини інциденту уточнюються.

Нагадаємо, 15 липня у місті Радехів на Львівщині сталася масштабна пожежа в будівлі місцевого супермаркету. За словами очевидців, займання почалося після удару блискавки в сонячні панелі — загорівся дах, а згодом вогонь поширився всередину торговельного залу.