У Львові спалахнув готель "Власта": є постраждалі, один чоловік отримав сильні опіки
У готелі "Власта" у Львові 4 серпня виникла масштабна пожежа, площа якої склала близько 300 м². Госпіталізовано шестеро осіб, серед них — двоє дітей. Один чоловік зазнав сильних опіків, попередньо у його номері стався вибух.
За інформацією Львівської міської ради, займання сталося у будівлі, де на той момент перебували люди. Усі мешканці та працівники готелю були евакуйовані. Постраждалих доправили до Першого медичного обʼєднання Львова. Їхній стан лікарі оцінюють як стабільний, більшість отримала легкі травми.
Причини пожежі встановлюють, на місці події працюють рятувальники, слідчо-оперативна група та всі необхідні служби. Зазначимо, що пожежу практично ліквідували.
Пожежа у готелі "Власта" у Львові — що відомо
Раніше в соцмережах з’явилися повідомлення про пожежу в готелі "Власта", що спалахнула 4 серпня. Очевидці писали, що полум’я охопило верхні поверхи, а густий дим валив з вікон. Частина постояльців самостійно вибиралася з будівлі, інші виходили на балкони, очікуючи на допомогу. Багатьох забрали карети "швидкої".
У Telegram-каналах повідомлялося, що перед загорянням у готелі міг статися вибух. На місце події одразу прибули рятувальники, які почали евакуацію та гасіння пожежі.
У ДСНС підтвердили, що сигнал про займання надійшов о 12:23. Вогонь виник на дев’ятому поверсі будівлі на вулиці Клепарівській, 30. Рятувальникам вдалося евакуювати 15 осіб, тривають роботи з остаточної ліквідації пожежі. Обставини інциденту уточнюються.
Нагадаємо, 15 липня у місті Радехів на Львівщині сталася масштабна пожежа в будівлі місцевого супермаркету. За словами очевидців, займання почалося після удару блискавки в сонячні панелі — загорівся дах, а згодом вогонь поширився всередину торговельного залу.