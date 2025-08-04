У Львові загорівся готель: вогонь охопив кілька поверхів, чутно крики людей (відео)

За інформацією з соцмереж, пожежа сталася у готелі "Власта". Очевидці повідомляють, що постояльці виходять на балкони, постраждалих забирають "швидкі".

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Вогонь охопив декілька верхніх поверхів готелю, як повідомили у місцевому медіа "Львівич".

Зазначається, що багатьох з тих, кому вдалося вибратися, забирає "швидка". Решта людей вийшли на балкони. Причина пожежі невідомо, але, за даними соцмереж, вогонь перекидається на інші кімнати.

У Telegram-каналі "Труха" передали, що "дим з готелю валить як шалений". На місце події прибули працівники ДСНС, розпочалася рятувальна операція. Згодом з’явилось повідомлення, що пожежі передував вибух.

Що кажуть у ДСНС

Пресслужба у коментарі Фокусу підтвердила, що о 12:23 отримала повідомлення про пожежу на вулиці Клепарівська, 30. Вогонь спалахнув на дев’ятому поверсі, туди терміново відправили рятувальників.

Працівники ДСНС евакуювали 15 людей, тривають роботи з ліквідації займання. Деталі пообіцяли повідомити згодом.

Нагадаємо, 3 серпня у Харкові сталася стрілянина. Очевидці бачили, як один чоловік стріляв в іншого на протезі з травматичного пістолета. На місце події викликали поліцію.

Правоохоронці оперативно розшукали й затримали нападника, ним виявився місцевий мешканець. За даними слідства, він вистрілив впритул у 22-річного ветерана ЗСУ, після чого його побив. Постраждалого госпіталізували.