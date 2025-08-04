Во Львове загорелся отель: огонь охватил несколько этажей, слышны крики людей (видео)

По информации из соцсетей, пожар произошел в гостинице "Власта". Очевидцы сообщают, что постояльцы выходят на балконы, пострадавших забирают "скорые".

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Огонь охватил несколько верхних этажей отеля, как сообщили в местном медиа "Львовыч".

Отмечается, что многих из тех, кому удалось выбраться, забирает "скорая". Остальные люди вышли на балконы. Причина пожара неизвестно, но, по данным соцсетей, огонь перекидывается на другие комнаты.

В Telegram-канале "Труха" передали, что "дым из отеля валит как бешеный". На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, началась спасательная операция. Впоследствии появилось сообщение, что пожару предшествовал взрыв.

Что говорят в ГСЧС

Пресс-служба в комментарии Фокусу подтвердила, что в 12:23 получила сообщение о пожаре на улице Клепаривская, 30. Огонь вспыхнул на девятом этаже, туда срочно отправили спасателей.

Работники ГСЧС эвакуировали 15 человек, продолжаются работы по ликвидации возгорания. Детали пообещали сообщить позже.

Напомним, 3 августа в Харькове произошла стрельба. Очевидцы видели, как один мужчина стрелял в другого на протезе из травматического пистолета. На место происшествия вызвали полицию.

Правоохранители оперативно разыскали и задержали нападавшего, им оказался местный житель. По данным следствия, он выстрелил в упор в 22-летнего ветерана ВСУ, после чего его избил. Пострадавшего госпитализировали.