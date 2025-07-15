Масштабна пожежа: блискавка вдарила в супермаркет у Львівській області (фото, відео)

У місті Радехів Львівської області спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив будівлю місцевого супермаркету.

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Повідомлення про загоряння рятувальники отримали о 15:51 і одразу ж вирушили за вказаною адресою, розповіли в ГУ ДСНС у Львівській області, не ставши уточнювати деталі.

Орієнтовна площа загоряння — близько 900 кв. м.

За словами очевидців, причиною пожежі став удар блискавки по сонячних панелях, через що загорівся дах, а потім пожежа перекинулася і всередину приміщення.

Пожежу було видно з усіх куточків міста Фото: Скриншот

Як видно на записах, опублікованих в Telegram-канал "Типовий Львів", чорний їдкий дим валить із вікон приміщення. Місцевих жителів закликали закрити вікна, щоб не дихати гаром.

Що стосується постраждалих, то на цей момент про них не повідомляють.

Чорний їдкий дим здіймався в небо Фото: Скриншот

Раніше Львів уже потерпав від розгулу стихії. 7 липня місто накрила піщана буря, яка повалила сотні дерев і пошкодила будинки, а вночі 10 липня за 12 годин випало 115% місячної норми опадів.

Нагадаємо, Фокус писав, що в селі Сокільники поблизу Львова під час сильної зливи і повені вода принесла в магазин АТБ об'єкт, схожий на безпілотник.

Крім того, через інтенсивну зливу піднявся рівень води в річці Зубра. Потік води затопив вулиці обласного центру та найближчих населених пунктів, заливаючи автомобілі по дах, перевертаючи та зносячи.