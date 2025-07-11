У Львові повінь принесла до супермаркету російський дрон

Незвичний інцидент стався у селі Сокільники поблизу Львова. Під час сильної зливи та повені, вода принесла до магазину АТБ об'єкт, схожий на безпілотник.

Related video

Фото поділився мешканець села Сокільники у Львівській області. На знімку видно, що дрон лежить на тротуарі серед сміття. Пресслужба СБУ у Львівській області повідомила, що дрон "Гербера" порожній і не має "ознак внутрішньої начинки", пише ZAXID.NET.

Дрон, який знайшли в Львівській області Фото: Соцмережi

Речниця СБУ у Львівській області Роксолана Яворська розповіла, що дрон "Гербера"не має бойової частини. Його викупили за донат і зберігали в ресторані "Княжий двір", що поблизу магазину АТБ, де й помітили дрон.

"Ресторан колись викупив цей дрон на аукціоні за донат. Його поставили в ресторані як декорацію. Під час повені дрон вимило від них", – зазначила Роксолана Яворська.

Що таке "Гербера"

Дрон "Гербера" — це імітаційний БпЛА російського виробництва. Він використовується для відволікання української ППО, виявлення її позицій та виснаження запасів боєприпасів ЗСУ.

Цей дрон є спрощеною та дешевшою версією іранського дрона-камікадзе Shahed-136, відомого в Росії під назвою "Герань-2".

Російський дрон "Гербера" Фото: Головне управління розвідки МО України

Корпус "Гербери" роблять з пінопласту та фанери. Це забезпечує дрону невелику вагу, що збільшує його маневровість і дальність польоту. Використання таких матеріалів також робить "Герберу" менш помітною для радарів.

"Гербера" оснащений 4G-модемом для передачі відео в режимі реального часу, що дозволяє використовувати українські мобільні мережі для комунікації. Це забезпечує високошвидкісне передавання даних на великі відстані, що особливо важливо для розвідки. Дальність польоту дрона може досягати до 300 км без бойового навантаження.

Нагадаємо, у Львові синоптики 10 липня зафіксували рекордну кількість опадів за останні 59 років. За день випало 115% місячної норми. Крім цього, повінь затопила приблизно 180 автомобілів і 200 житлових будинків.

У ніч на 10 липня у Львівській області через інтенсивну зливу піднявся рівень води у річці Зубра. Потік води затопив вулиці обласного центру та найближчих населених пунктів, заливаючи автомобілі по дах