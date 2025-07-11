Во Львове наводнение принесло в супермаркет российский дрон

Необычный инцидент произошел в селе Сокольники вблизи Львова. Во время сильного ливня и наводнения, вода принесла в магазин АТБ объект, похожий на беспилотник.

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Фото поделился житель села Сокольники во Львовской области. На снимке видно, что дрон лежит на тротуаре среди мусора. Пресс-служба СБУ во Львовской области сообщила, что дрон "Гербера" пустой и не имеет "признаков внутренней начинки", пишет ZAXID.NET.

Дрон, который нашли во Львовской области Фото: Соцсети

Пресс-секретарь СБУ во Львовской области Роксолана Яворская рассказала, что дрон "Гербера" не имеет боевой части. Его выкупили за донат и хранили в ресторане "Княжий двор", что вблизи магазина АТБ, где и заметили дрон.

"Ресторан когда-то выкупил этот дрон на аукционе за донат. Его поставили в ресторане как декорацию. Во время наводнения дрон вымыло от них", — отметила Роксолана Яворская.

Что такое "Гербера"

Дрон "Гербера" — это имитационный БпЛА российского производства. Он используется для отвлечения украинской ПВО, выявления ее позиций и истощения запасов боеприпасов ВСУ.

Этот дрон является упрощенной и более дешевой версией иранского дрона-камикадзе Shahed-136, известного в России под названием "Герань-2".

Российский дрон "Гербера" Фото: Главное управление разведки МО Украины

Корпус "Герберы" делают из пенопласта и фанеры. Это обеспечивает дрону небольшой вес, что увеличивает его маневренность и дальность полета. Использование таких материалов также делает "Герберу" менее заметной для радаров.

"Гербера" оснащен 4G-модемом для передачи видео в режиме реального времени, что позволяет использовать украинские мобильные сети для коммуникации. Это обеспечивает высокоскоростную передачу данных на большие расстояния, что особенно важно для разведки. Дальность полета дрона может достигать до 300 км без боевой нагрузки.

Напомним, во Львове синоптики 10 июля зафиксировали рекордное количество осадков за последние 59 лет. За день выпало 115% месячной нормы. Кроме этого, наводнение затопило примерно 180 автомобилей и 200 жилых домов.

В ночь на 10 июля во Львовской области из-за интенсивного ли вня поднялся уровень воды в реке Зубра. Поток воды затопил улицы областного центра и ближайших населенных пунктов, заливая автомобили по крышу