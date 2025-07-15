Масштабный пожар: молния ударила в супермаркет во Львовской области (фото, видео)

В городе Радехов Львовской области вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил здание местного супермаркета.

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Сообщение о возгорании спасатели получили в 15:51 и сразу же отправились по указанному адресу, рассказали в ГУ ГСЧС во Львовской области, не став уточнять детали.

Ориентировочная площадь возгорания – около 900 кв. м.

По словам очевидцев, причиной пожара стал удар молнии по солнечным панелям, из-за чего загорелась крыша, а после пожар перекинулся и внутрь помещения.

Пожар был виден со всех уголков города Фото: Скриншот

Как видно на записях, опубликованных Telegram-канал "Типичный Львов", черный едкий дым валит из окон помещения. Местных жителей призвали закрыть окна, чтобы не дышать гарью.

Что касается пострадавших, то на данных момент о них не сообщается.

Черный едкий дым поднимался в небо Фото: Скриншот

Ранее Львов уже страдал от разгула стихии. 7 июля город накрыла песчаная буря, которая повалила сотни деревьев и повредила дома, а ночью 10 июля за 12 часов выпало 115% месячной нормы осадков.

Напомним, Фокус писал, что в селе Сокольники вблизи Львова во время сильного ливня и наводнения вода принесла в магазин АТБ объект, похожий на беспилотник.

Кроме того, из-за интенсивного ливня поднялся уровень воды в реке Зубра. Поток воды затопил улицы областного центра и ближайших населенных пунктов, заливая автомобили по крышу, переворачивая и снося.