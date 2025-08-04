Винуватець у лікарні: названо причину вибуху у львівському готелі

Причиною вибуху у львівському готелі "Власта" стала батарея електроскутера, яку у своєму номері заряджав 25-річний кур'єр.

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Унаслідок події травмовано шістьох осіб, із них четверо дорослих віком від 25 до 62 років, а також двоє неповнолітніх — 14-річні брати, повідомили в поліції Львівської області.

Правоохоронці отримали інформацію про інцидент у готелі 4 серпня о 12:30. На місце події також прибули співробітники ДСНС, які швидко локалізували, а потім і загасили пожежу.

Усіх потерпілих доставили до лікарні. Серед них був і власник електроскутера.

Фото: Нацполiцiя Украiни

Експерти-криміналісти встановили, що кур'єр кілька років жив у готельному номері на дев'ятому поверсі. Там же він і заряджав батарею для скутера. Унаслідок пожежі чоловік отримав опіки.

Вогонь суттєво пошкодив верхні поверхи готелю Фото: Нацполiцiя Украiни

Слідчі вивчають усі обставини події Фото: Нацполiцiя Украiни

За фактом події порушено кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті — позбавлення волі строком до трьох років.

Досудове розслідування триває.

Раніше Фокус писав, що після вибуху в готелі вогонь охопив кілька верхніх поверхів.

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