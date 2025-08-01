У Львові квартиру з мікрохвильовкою над унітазом здають за 5000 грн на тиждень (відео)

Квартиру площею всього кілька квадратних метрів можна орендувати у Львові за 5000 гривень на тиждень. Вона не передбачає тривалого проживання.

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Особливістю житла є те, що на крихітній площі розмістилися унітаз, над яким закріплена мікрохвильовка, маленький холодильник, душ і навіть комод. Над усім цим розташоване полуторне ліжко з ортопедичним матрацом і плазмовий телевізор. Відповідну відеопрезентацію міні-апартаментів опублікував Telegram-канал "Типовий Львів".

Жіночий голос за кадром також каже, що з єдиного вікна крихітної квартири — чудовий огляд на місто.

За її словами, житло розраховане на короткострокове перебування.

Нерухомість у Львові: скільки коштує оренда квартир

Через триваючі бойові дії ціна оренди нерухомості в західних регіонах залишається стабільно високою, і Львів — не виняток.

Згідно з даними DOM.RIA, середня ціна оренди квартири у Львові варіюється залежно від району і типу житла.

У центрі міста можна очікувати ціни в районі $400-$700 (приблизно 16 400-28 700 грн) на місяць, тоді як на околицях ціни можуть бути від $250 до $400 (приблизно 10 250-16 400 грн) за однокімнатну квартиру.

Середня ціна оренди квартири у Львові — 20 тисяч гривень

Найвищі ціни — на чотирикімнатні квартири: $1400-$1500. Однак у центрі міста атаку можна зняти за $628, а на площі Ринок чотирикімнатних і зовсім немає в переліку пропозицій.

Найпопулярніші для оренди — однокімнатні квартири, найдорожчі — чотирикімнатні Фото: Скриншот

Раніше Фокус писав, що у великих українських містах оренда квартир зросла до 47 тис. грн. Ми також розповідали, у скільки обійдеться подобова оренда житла в Києві.