В Україні оренда квартир зросла до 47 тис. грн: скільки платять у великих містах

Оренда квартир у великих містах України різко зросла, найпомітніше — в Одесі, де ціни на житло піднялися майже вдвічі. Подорожчання стосується як однокімнатних, так і просторіших квартир.

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Як пише видання Oboz.ua із посиланням на статистику аналітиків великого профільного порталу “ЛУН”, в Одесі оренда 1-кімнатних квартир за останні 6 місяців зросла на 38% і тепер становить у середньому 11 000 грн.

Натомість вартість 2-кімнатних квартир збільшилася на 58% — до 16 700 грн, а 3-кімнатних — на 109%, до 31 400 грн.

У Києві оренда 1-кімнатного житла подорожчала на 14%, до 18 300 грн, а 2-кімнатного — на 22%, до 28 000 грн. Ціни на 3-кімнатні квартири зросли на 19%, до середніх 47 200 грн.

Суттєве підвищення орендної плати також зафіксували у Дніпрі (1-кімнатні +10%, до 11 000 грн), Запоріжжі (2-кімнатні +17%, до 7 000 грн) та Львові (2-кімнатні +11%, до 21 100 грн).

Водночас у Хмельницькому здешевшала оренда 2-кімнатних квартир — на 9%, до 10 000 грн. Оренда 1- і 3-кімнатних квартир залишилася на рівні 10 000 і 11 500 грн відповідно.

Зазначимо, що в червні на сайті “ЛУН” вже публікувалася інформація про зріст цін на оренди 1-кімнатних квартир в Києві. Зокрема, за місяць середня ціна оренди піднялася на 500 грн і досягла 18 000 грн, при цьому пропозиції та реальні угоди майже збігаються — розрив становить близько 6%, що свідчить про баланс між попитом і пропозицією.

Водночас оренда 2-кімнатних квартир у Києві трохи впала — на 1 700 грн до 26 000 грн. Тут розрив між бажаною ціною власників і реальною ставкою більший — близько 25%, що дає змогу домовлятися про знижки.

Щодо 3-кімнатних квартир, то середня ціна в оголошеннях зросла до 47 500 грн, а фактична орендна ставка знизилась до 25 000 грн.

Раніше Фокус писав, що у липні 2025 року Одеса стала беззаперечним лідером серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Друге місце в цьому рейтингу посіла Полтава.

Також українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди.