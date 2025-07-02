Житло за 6 000 гривень: в Україні стартує новий соцпроект, хто зможе орендувати квартири

Згідно з критеріями, житлова площа для двох осіб під оренду не перевищить 40 м². Орендар заплатить за однокімнатну квартиру близько 6 тисяч гривень без урахування комунальних послуг.

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Українська влада заявила про старт проєкту зі створення муніципального житлового фонду для подальшої оренди. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду 2 липня.

Першими на муніципальні квартири можуть розраховувати ветерани, родичі загиблих військових, військовослужбовці, переселенці, діти-сироти, працівники освіти, медицини та комунальники.

Будувати житло будуть територіальні громади, а гроші на проєкт виділять із місцевих бюджетів за підтримки кредитів і грантів від міжнародних партнерів.

Визначено критерії для одержувачів житла і самих помешкань: житлова площа для двох осіб — близько 40 м², квартири будуть із меблями та побутовою технікою.

Ціну оренди вирахують за спеціальною формулою з урахуванням регіональних особливостей, але обіцяють зробити її значно нижчою за ринкову. Програма стане доступною сім'ям із малим доходом, підкреслив Шмигаль.

"Орієнтовно на місяць за оренду однокімнатної квартири люди заплатять близько 6 000 гривень", — зазначив прем'єр-міністр.

При цьому в Кабміні не вказують, хто заплатить за комунальні послуги, які взимку можуть перевищити 3 000 гривень залежно від регіону.

Нагадаємо, в Україні кожному третьому орендарю відмовляють у винайманні житла через наявність дітей або тварин.

У 2025 році в Україні збільшилися орендні бюджети, але більшість людей орієнтуються на житло ціною до 10 000 гривень на місяць.