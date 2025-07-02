Жилье за 6 000 гривен: в Украине стартует новый соцпроект, кто сможет арендовать квартиры

Согласно критериям, жилая площадь для двух человек под аренду не превысит 40 м². Арендатор заплатит за однокомнатную квартиру около 6 тысяч гривен без учета коммунальных услуг.

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Украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для последующей аренды. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства 2 июля.

Первыми на муниципальные квартиры могут рассчитывать ветераны, родственники погибших военных, военнослужащие, переселенцы, дети-сироты, работники образования, медицины и коммунальщики.

Строить жилье будут территориальные общины, а деньги на проект выделят из местных бюджетов при поддержке кредитов и грантов от международных партнеров.

Определены критерии для получателей жилья и самих помещений: жилая площадь для двух человек — около 40 м², квартиры будут с мебелью и бытовой техникой.

Цену аренды высчитают по специальной формуле с учетом региональных особенностей, но обещают сделать ее значительно ниже рыночной. Программа станет доступна семьям с малым доходом, подчеркнул Шмыгаль.

"Ориентировочно в месяц за аренду однокомнатной квартиры люди заплатят около 6 000 гривен", — отметил премьер-министр.

При этом в Кабмине не указывают, кто заплатит за коммунальные услуги, которые зимой могут превысить 3 000 гривен в зависимости от региона.

Напомним, в Украине каждому третьему арендатору отказывают в съеме жилья из-за наличия детей или животных.

В 2025 году в Украине увеличились арендные бюджеты, но большинство людей ориентируются на жилье ценой до 10 000 гривен в месяц.