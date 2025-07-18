В Украине аренда квартир выросла до 47 тыс. грн: сколько платят в крупных городах

Аренда квартир в крупных городах Украины резко выросла, заметнее всего — в Одессе, где цены на жилье поднялись почти вдвое. Подорожание касается как однокомнатных, так и более просторных квартир.

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Как пишет издание Oboz.ua со ссылкой на статистику аналитиков крупного профильного портала "ЛУН", в Одессе аренда 1-комнатных квартир за последние 6 месяцев выросла на 38% и теперь составляет в среднем 11 000 грн.

Зато стоимость 2-комнатных квартир увеличилась на 58% — до 16 700 грн, а 3-комнатных — на 109%, до 31 400 грн.

В Киеве аренда 1-комнатного жилья подорожала на 14%, до 18 300 грн, а 2-комнатного — на 22%, до 28 000 грн. Цены на 3-комнатные квартиры выросли на 19%, до средних 47 200 грн.

Существенное повышение арендной платы также зафиксировали в Днепре (1-комнатные +10%, до 11 000 грн), Запорожье (2-комнатные +17%, до 7 000 грн) и Львове (2-комнатные +11%, до 21 100 грн).

В то же время в Хмельницком подешевела аренда 2-комнатных квартир — на 9%, до 10 000 грн. Аренда 1- и 3-комнатных квартир осталась на уровне 10 000 и 11 500 грн соответственно.

Отметим, что в июне на сайте "ЛУН" уже публиковалась информация о росте цен на аренды 1-комнатных квартир в Киеве. В частности, за месяц средняя цена аренды поднялась на 500 грн и достигла 18 000 грн, при этом предложения и реальные сделки почти совпадают — разрыв составляет около 6%, что свидетельствует о балансе между спросом и предложением.

В то же время аренда 2-комнатных квартир в Киеве немного упала — на 1 700 грн до 26 000 грн. Здесь разрыв между желаемой ценой владельцев и реальной ставкой больше — около 25%, что позволяет договариваться о скидках.

Что касается 3-комнатных квартир, то средняя цена в объявлениях выросла до 47 500 грн, а фактическая арендная ставка снизилась до 25 000 грн.

Ранее Фокус писал, что в июле 2025 года Одесса стала безоговорочным лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Второе место в этом рейтинге заняла Полтава.

Также украинские власти заявили о старте проекта по созданию муниципального жилищного фонда для дальнейшей аренды.