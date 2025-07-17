Одесса обогнала Киев: сколько стоит посуточная аренда квартир этим летом

В июле 2025 года Одесса стала безоговорочным лидером среди областных центров Украины по спросу на посуточную аренду квартир. Второе место в этом рейтинге заняла Полтава.

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Курортный сезон привел к резкому скачку цен, увеличению числа объявлений и росту интереса со стороны арендаторов. Об этом говорится в материале издания "РБК-Украина" со ссылкой на данные платформи OLX.

Согласно статистике, медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Одессе достигла 1500 гривен. Это на 50% больше, чем в аналогичном периоде прошедшего года, и самый значимый прирост посреди всех городов Украины.

Не только цены, но и активность арендаторов сделали Одессу рекордсменом: количество отзывов на объявления увеличилось на 67%, что позволило городу обойти даже Киев, Львов, Днепр и Харьков. Также рост интереса к подобной аренде наблюдается в Тернополе (+39%) и Черкассах (+30%).

Однако не все областные центры продемонстрировали положительную динамику. В ряде крупных городов спрос на посуточное жилье, напротив, резко снизился. Особенно заметно это в Полтаве (-60%), Запорожье (-44%), Киеве (-43%), Днепре (-36%) и Харькове (-27%).

Что касается предложения, Одесса снова на первом месте — количество размещенных объявлений выросло на 91% по сравнению с прошлым годом и превысило столичные показатели на 41%. Небольшой прирост был зафиксирован также в Житомире, Черкассах и Запорожье (+13%). Во вторых городах рынок остался практически без изменений.

В целом, лето 2025 года показывает разнонаправленные тенденции на рынке схожей аренды. Несмотря на всплеск цен в отдельных регионах, в большинстве городов страны стоимость суточного проживания осталась стабильной – в пределах 800–1000 гривен.

Интересно, что второе место после Одессы по росту цен заняла Полтава – +38% (до 900 гривен), однако при этом спрос на аренду там резко упал.

Напомним, что в городе Пенне (итальянский регион Абруццо) ввели программу, по которой дома продают по одному евро. Продавая дома по цене кофе, в населенном пункте пытаются остановить депопуляцию.

Позже стало известно, что женщина купила дом в Италии за 1 евро. На ремонт она потратила 475 000 долларов.