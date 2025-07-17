Одеса обігнала Київ: скільки коштує подобова оренда квартир цього літа

У липні 2025 року Одеса стала беззаперечним лідером серед обласних центрів України за попитом на подобову оренду квартир. Друге місце в цьому рейтингу посіла Полтава.

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Курортний сезон призвів до різкого стрибка цін, збільшення кількості оголошень і зростання інтересу з боку орендарів. Про це йдеться в матеріалі видання "РБК-Україна" з посиланням на дані платформи OLX.

Згідно зі статистикою, медіанна вартість оренди однокімнатної квартири в Одесі досягла 1500 гривень. Це на 50% більше, ніж в аналогічному періоді минулого року, і найзначніший приріст серед усіх міст України.

Не тільки ціни, а й активність орендарів зробили Одесу рекордсменом: кількість відгуків на оголошення збільшилася на 67%, що дало змогу місту обійти навіть Київ, Львів, Дніпро і Харків. Також зростання інтересу до подібної оренди спостерігається в Тернополі (+39%) і Черкасах (+30%).

Однак не всі обласні центри продемонстрували позитивну динаміку. У низці великих міст попит на подобове житло, навпаки, різко знизився. Особливо помітно це в Полтаві (-60%), Запоріжжі (-44%), Києві (-43%), Дніпрі (-36%) і Харкові (-27%).

Що стосується пропозиції, Одеса знову на першому місці — кількість розміщених оголошень зросла на 91% порівняно з минулим роком і перевищила столичні показники на 41%. Невеликий приріст було зафіксовано також у Житомирі, Черкасах і Запоріжжі (+13%). У других містах ринок залишився практично без змін.

Загалом літо 2025 року показує різноспрямовані тенденції на ринку схожої оренди. Незважаючи на сплеск цін в окремих регіонах, у більшості міст країни вартість добового проживання залишилася стабільною — у межах 800-1000 гривень.

Цікаво, що друге місце після Одеси за зростанням цін посіла Полтава — +38% (до 900 гривень), однак при цьому попит на оренду там різко впав.

Нагадаємо, що в місті Пенне (італійський регіон Абруццо) запровадили програму, за якою будинки продають по одному євро. Продаючи будинки за ціною кави, у населеному пункті намагаються зупинити депопуляцію.

Пізніше стало відомо, що жінка купила будинок в Італії за 1 євро. На ремонт вона витратила 475 000 доларів.