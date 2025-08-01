Во Львове квартиру с микроволновкой над унитазом сдают за 5000 грн в неделю (видео)
Квартиру площадью всего несколько квадратных метров можно арендовать во Львове за 5000 гривен в неделю. Она не предполагает длительного проживания.
Особенностью жилья является то, что на крохотной площади разместились унитаз, над которым закреплена микроволновка, маленький холодильник, душ и даже комод. Над всем этим расположена полуторная кровать с ортопедическим матрасом и плазменный телевизор. Соответствующую видеопрезентацию мини-апартаментов опубликовал Telegram-канал "Типичный Львов".
Женский голос за кадром также говорит, что из единственного окна крохотной квартиры – отличный обзор на город.
По ее словам, жилье рассчитано на краткосрочное пребывание.
Недвижимость во Львове: сколько стоит аренда квартир
Из-за продолжающихся боевых действий цена аренды недвижимости в западных регионах остается стабильной высокой, и Львов – не исключение.
Согласно данным DOM.RIA, средняя цена аренды квартиры во Львове варьируется в зависимости от района и типа жилья.
В центре города можно ожидать цены в районе $400-$700 (около 16 400-28 700 грн) в месяц, в то время как на окраинах цены могут быть от $250 до $400 (около 10 250-16 400 грн) за однокомнатную квартиру.
Самые высокие цены – на четырехкомнатные квартиры: $1400-$1500. Однако в центре город атакую можно снять за $628, а на площади Рынок четырехкомнатных и вовсе нет в перечне предложений.
Ранее Фокус писал, что в крупных украинских городах аренда квартир выросла до 47 тыс. грн. Мы также рассказывали, во сколько обойдется посуточная аренда жилья в Киеве.