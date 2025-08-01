Во Львове квартиру с микроволновкой над унитазом сдают за 5000 грн в неделю (видео)

Квартиру площадью всего несколько квадратных метров можно арендовать во Львове за 5000 гривен в неделю. Она не предполагает длительного проживания.

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Особенностью жилья является то, что на крохотной площади разместились унитаз, над которым закреплена микроволновка, маленький холодильник, душ и даже комод. Над всем этим расположена полуторная кровать с ортопедическим матрасом и плазменный телевизор. Соответствующую видеопрезентацию мини-апартаментов опубликовал Telegram-канал "Типичный Львов".

Женский голос за кадром также говорит, что из единственного окна крохотной квартиры – отличный обзор на город.

По ее словам, жилье рассчитано на краткосрочное пребывание.

Недвижимость во Львове: сколько стоит аренда квартир

Из-за продолжающихся боевых действий цена аренды недвижимости в западных регионах остается стабильной высокой, и Львов – не исключение.

Согласно данным DOM.RIA, средняя цена аренды квартиры во Львове варьируется в зависимости от района и типа жилья.

В центре города можно ожидать цены в районе $400-$700 (около 16 400-28 700 грн) в месяц, в то время как на окраинах цены могут быть от $250 до $400 (около 10 250-16 400 грн) за однокомнатную квартиру.

Средняя цена аренды квартиры во Львове – 20 тысяч гривен

Самые высокие цены – на четырехкомнатные квартиры: $1400-$1500. Однако в центре город атакую можно снять за $628, а на площади Рынок четырехкомнатных и вовсе нет в перечне предложений.

Самые популярные для аренды – однокомнатные квартиры, самые дорогие – четырехкомнатные Фото: Скриншот

Ранее Фокус писал, что в крупных украинских городах аренда квартир выросла до 47 тыс. грн. Мы также рассказывали, во сколько обойдется посуточная аренда жилья в Киеве.