У Житомирі пролунав вибух без оголошення тривоги: загинула людина, що відомо (фото)

Увечері 5 серпня у Житомирі прогримів вибух, при цьому повітряної тривоги у регіоні не було оголошено через відсутність загроз у небі. Внаслідок інциденту загинув чоловік, ще один — отримав осколкові поранення.

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Вибух пролунав близько 20:00 години неподалік від вулиці Сурина Гора у Житомирі. Про подробиці інциденту розповіли на Facebook-сторінці поліції Житомирської області.

"5 серпня близько 20:00 поблизу вул. Сурина Гора стався вибух. На місці події працюють слідчо-оперативні групи ГУНП в області, Житомирського районного управління поліції №1, криміналісти, вибухотехніки, медики та рятувальники, співробітники СБУ та прокуратури", — зазначили у відомстві.

За інформацією видання "Суспільне Житомир", вибух прогримів неподалік від річки Кам'янка. Після прибуття медиків на місце одного з постраждалих віднесли до карети швидкої допомоги.

Віктор Гриньов, директор "Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради, розповів журналістам, що внаслідок інциденту одного постраждалого, 31-річного чоловіка, госпіталізували. У нього — множинні осколкові поранення.

"Суспільне Житомир" | фото з місця вибуху у Житомирі

Іншого постраждалого залишили на місці: він загинув. Його тіло доставлять до моргу судово-медичної експертизи.

Місцеві Telegram-канали припустили, що, попередньо, у Житомирі вибух стався через підрив гранати. Однак офіційного підтвердження цієї інформації на момент публікації не надходило.

Поліція з'ясовує обставини інциденту, а також питання щодо правової кваліфікації справи.

Нагадаємо, 5 серпня правоохоронці Києва повідомили, що чоловік пустив газ та підірвав квартиру під час затримання, внаслідок чого отримав поранення працівник поліції.

Також 4 серпня у львівському готелі прогримів вибух: причиною стала батарея електричного скутера, яку кур'єр заряджав у своєму номері.