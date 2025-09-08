В Хмельницком во время конфликта взорвалась граната: мужчина потерял руку, детали (фото)

Инцидент произошел на улице Заречанской возле детской площадки. Очевидцы сообщают, что у мужчины был конфликт с женой. Другой мужчина пытался его удержать — он получил ранения.

Related video

В результате взрыва гранаты на Заречанской в Хмельницком травмировались двое мужчин. Один из них имеет ампутацию руки и многочисленные осколочные ранения. Второй получил осколочные ранения нижних конечностей и грудной клетки. Фокус выяснял, что произошло.

Мужчина в зеленом взорвал гранату Фото: Скриншот

С чего начался конфликт — доподлинно неизвестно. Местные паблики сначала сообщили о взрыве, потом в комментариях начали собирать информацию.

Свидетели сообщили, что якобы один из мужчин имел конфликт с женой, потом начал угрожать, что взорвет гранату. На видео с места происшествия видно, что другой мужчина пытается его сдержать.

Фото: Скриншот

Инспектор по коммуникации Хмельницкого районного управления полиции Вера Мазур сообщила о том, что граната взорвалась в руках мужчины около 19.00 во дворе многоэтажки. Его сразу задержали. На месте работает следственно-оперативная группа.

В комментарии Общественному директор Хмельницкого областного центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Александр Костюк рассказал, что в результате взрыва гранаты травмировались двое мужчин.

"Один из них имеет ампутацию верхних конечностей и многочисленные осколочные ранения. Его доставили в Хмельницкую областную больницу. Второй мужчина, получил осколочные ранения нижних конечностей и грудной клетки. Он находится в Хмельницкой городской больнице. Дети, которые были неподалеку, травмы не получили", — отметил Александр Костюк.

Место, где произошел взрыв в Хмельницком Фото: Нацполиция

В Нацполиции сообщили, что 45-летний хмельничанин взорвал на улице предмет, "похожий на гранату".

"В результате взрыва сам подрывник получил телесные повреждения в виде ампутации руки. Осколочные ранения также получил еще один прохожий, 29-летний житель областного центра. Обоих мужчин доставили в больницу", — говорится в сообщении.

Напомним, в августе во время проверки документов в Черкассах мужчина достал боевую гранату и пытался взять в заложники военнослужащих. В конце концов его задержали, никто не пострадал.

Напомним, весной в Киеве в магазине на рынке "Юность" в Деснянском районе произошел взрыв гранаты. Тогда погибли двое мужчин.