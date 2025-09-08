У Хмельницькому під час конфлікту вибухнула граната: чоловік втратив руку, деталі (фото)

Інцидент трапився на вулиці Зарічанській біля дитмайданчика. Очевидці повідомляють, що у чоловіка був конфлікт із дружиною. Інший чоловік намагався його утримати – він отримав поранення.

Внаслідок вибуху гранати на Зарічанській у Хмельницькому травмувалися двоє чоловіків. Один із них має ампутацію руки та численні осколкові поранення. Другий отримав осколкові поранення нижніх кінцівок та грудної клітки. Фокус з'ясовував, що сталось.

Чоловік у зеленому підірвав гранату Фото: Скріншот

З чого почався конфлікт – достеменно невідомо. Місцеві пабліки спочатку повідомили про вибух, потім у коментарях почали збирати інформацію.

Свідки повідомили, що нібито один із чоловіків мав конфлікт із дружиною, потім почав погрожувати, що підірве гранату. На відео з місця події видно, що інший чоловік намагається його стримати.

Фото: Скріншот

Інспекторка з комунікації Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур повідомила про те, що граната вибухнула в руках чоловіка близько 19.00 у дворі багатоповерхівки. Його одразу затримали. На місці працює слідчо-оперативна група.

У коментарі Суспільному директор Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Олександр Костюк розповів, що унаслідок вибуху гранати травмувалися двоє чоловіків.

"Один із них має ампутацію верхніх кінцівок та численні осколкові поранення. Його доправили в Хмельницьку обласну лікарню. Другий чоловік, отримав осколкові поранення нижніх кінцівок та грудної клітки. Він перебуває у Хмельницькій міській лікарні. Діти, які були неподалік, травми не отримали", — зазначив Олександр Костюк.

Місце, де стався вибух у Хмельницькому Фото: Нацполіція

У Нацполіції повідомили, що 45-річний хмельничанин підірвав на вулиці предмет, "схожий на гранату".

"В результаті вибуху сам підривник отримав тілесні ушкодження у вигляді ампутації руки. Осколкові поранення також отримав ще один перехожий, 29-річний мешканець обласного центру. Обох чоловіків доправили до лікарні", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у серпні під час перевірки документів у Черкасах чоловік дістав бойову гранату та намагався взяти в заручники військовослужбовців. Зрештою його затримали, ніхто не постраждав.

Нагадаємо, навесні в Києві в магазині на ринку "Юність" у Деснянському районі стався вибух гранати. Тоді загинули двоє чоловіків.