У Києві судитимуть водія, який хотів "налякати" колегу та кинув бойову гранату у маршрутку (фото)

Інцидент стався на автомайданчику перевізника в Дарницькому районі. Один із водіїв жбурнув бойову гранату Ф-1 у бік іншого маршрутного таксі, що виїжджало на маршрут. Нині йому загрожує сім років за ґратами.

Related video

Про подію повідомив директор компанії, що займається автоперевезеннями, зауваживши, що це сталось близько 6 ранку перед початком робочого дня. І дивом обійшлось без жертв. У Нацполіції розповіли подробиці.

В Києві стався вибух

Заявник розповів, що близько 6-ї ранку один зі співробітників фірми кинув вибуховий пристрій в бік маршрутного автобусу, що саме виїжджав на маршрут слідування, і в результаті цього стався вибух.

На місце події прибули слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції, вибухотехнічна служба та працівники кінологічного центру поліції Києва. Правоохоронці затримали винуватця події, а також вилучили фрагменти бойової гранати "Ф-1".

Уламки гранати, вилучені поліцією Фото: Нацполіція

Зловмисником виявився 59-річний місцевий мешканець, який раніше неодноразово притягався до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів. У Києві він проживав тимчасово та працював водієм у приватній транспортній компанії.

Він заявив, що хотів "налякати" колегу-водія, із яким у нього був довгий конфлікт. Від вибуху ніхто не постраждав, але було пошкоджено маршрутку.

Слідчі, за процесуального керівництва Дарницької окружної прокуратури оголосили порушнику про підозру за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України – "хуліганство із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень" та ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України – "незаконне поводження з бойовими припасами".

Наразі досудове розслідування завершено та обвинувальний акт скеровано до суду. Санкція статей передбачає до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, на початку вересня у Хмельницькому під час сварки постраждав чоловік. В його руках вибухнула граната.

Також лунав вибух у серпні в Житомирі. Внаслідок інциденту загинув чоловік, ще один — отримав осколкові поранення.