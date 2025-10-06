"Мобилизованного" кота на Киевщине вернули хозяевам: подробности (фото)

Кот Мурчик, которого ранее якобы похитили на Киевщине, вернулся к своим хозяевам после нескольких дней отсутствия. Инцидент с его похищением вызвал широкий резонанс в соцсетях и обсуждение на национальном уровне.

Related video

По информации, появившейся в закрытом чате поселка в Telegram, кот Мурчик вернулся к своим хозяевам, передает "ТСН". Местные жители сообщают, что животное якобы взяли двое мужчин в боевой форме, чтобы подарить ребенку. Сначала они планировали посетить приют для животных, но находясь навеселе, решили забрать кота с улицы. Похитители некоторое время отказывались возвращать Мурчика, пока из чата не удалят видео инцидента, и это дополнительно обострило скандал.

Сообщение в закрытом чате "Наше село" Фото: Скриншот

На видео видно, как два человека в форме подбирают кота и переносят его к легковому автомобилю, после чего быстро уезжают с места происшествия. В подписи к кадрам указано, что кота якобы "мобилизовали" сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Киевской области.

Киевский областной ТЦК и СП оперативно отреагировал, опровергнув любую причастность к похищению животного. В ведомстве отметили, что форма людей на видео не соответствует уставной форме работников центра, а любые обвинения являются следствием пропаганды и дезинформации, направленной на дискредитацию ТЦК.

В сообщении ТЦК также подчеркнута важность поддержки и уважения к работникам, которые обеспечивают комплектование и оборону украинского войска. Граждан призвали критически оценивать информацию в сетях и не поддаваться манипуляциям, которые могут разделять общество или формировать ложное представление о работе государственных структур.

Напомним, что 57-летняя жительница Хмельницкого обещала военнообязанному оформить фиктивную инвалидность за $22 тысячи, чтобы избежать мобилизации. В сети ширятся фото изъятых у нее денег, на которых сидит кошка, вызвав бурное обсуждение пользователей.

Также Фокус писал, что в Кривом Роге мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК.