В Кривом Роге мужчина с ножом напал на военнослужащих ТЦК

Инцидент произошел утром 2 октября, когда военнослужащие территориального центра комплектования и социальной поддержки занимались оповещением в Покровском районе Кривого Рога.

Оба военных попали в больницу. Один из них в тяжелом состоянии, сообщили в Нацполиции Днепропетровской области.

Двое военнослужащих ТЦК в Кривом Роге попали в больницу Фото: скриншот

Как рассказали правоохранители, во время общения между мужчиной и военными возник конфликт.

Тогда гражданин достал из кармана нож и нанес им удары 53-летнему и 36-летнему представителям ТЦК, а затем скрылся. Раненых военнослужащих доставили в медучреждение, один из них находится в тяжелом состоянии.

Вероятного нападающего уже установили, с ним начаты следственные действия, отметили в ТЦК.

На двух военнослужащих ТЦК и СП напали в Кривом Роге Фото: скриншот

Напомним, 173 из 192 инцидентов с нарушениями сотрудниками ТЦК и СП, о которых сообщалось в сентябре, оказались ложными. Это — 90% всей поступившей информации, сообщили в Сухопутных войсках ВС Украины в Facebook. Подтвердилось только 19 случаев, по которым уже начата проверка. Это составляет лишь 10% от общего количества.

