У Кривому Розі чоловік із ножем напав на військовослужбовців ТЦК

Інцидент трапився вранці 2 жовтня, коли військовослужбовці територіального центру комплектування та соціальної підтримки займались оповіщенням у Покровському районі Кривого Рогу.

Обидва військових потрапили до лікарні. Один із них у тяжкому стані, повідомили у Нацполіції Дніпропетровської області.

Як розповіли правоохоронці, під час спілкування між чоловіком та військовими виник конфлікт.

Тоді громадянин дістав із кишені ніж і завдав ним ударів 53-річному та 36-річному представникам ТЦК, а потім втік. Поранених військовослужбовців доставили до медзакладу, один із них перебуває у важкому стані.

Ймовірного нападника вже встановили, з ним розпочаті слідчі дії, зазначили у ТЦК.

Нагадаємо, 173 зі 192 інцидентів із порушеннями співробітниками ТЦК і СП, про які повідомлялося у вересні, виявилися неправдивими. Це — 90% усієї інформації, що надійшла, повідомили в Сухопутних військах ЗС України в Facebook. Підтвердилося тільки 19 випадків, за якими вже розпочато перевірку. Це становить лише 10% від загальної кількості.

Також повідомлялося, що група невідомих напала на ТЦК у Калуші, троє військовозобов'язаних втекли.