"Мобилизация кота": Киевский ТЦК отреагировал на обвинения в похищении животного
Киевский территориальный центр комплектования обвинили в причастности к инциденту с котом, который стал вирусным в соцсетях. Представители ТЦК настаивают, что их работники не могли быть на кадрах из-за несоответствия формы и уставных требований.
В Киевском территориальном центре комплектования заявили, что обвинения в якобы похищении кота — это следствие враждебной пропаганды и искаженного восприятия общества, сообщает пресс-служба учреждения.
Киевский ТЦК обвинили в похищении кота
В сети стало вирусным видео, на котором мужчины в военной форме в Киевской области поймали кота, запихнули в машину и уехали. В соцсетях подписывают такое видео, в частности, словами "мобилизовали кота".
Ответ Киевского ТЦК
В центре отмечают, что такая реакция является результатом информационной кампании Кремля, направленной на дискредитацию тех, кто комплектует украинское войско.
"Как только в Украине объявили мобилизацию и заработали ТЦК, кремлевская медиа-машина включилась на полную. Они плевали и позорили ТЦК, они ругались и пугали... Но разве они стерли наше сознание?" — отмечают в заявлении.
В ТЦК обратили внимание на то, что военные, которых видно на видео с котом, одеты в боевые рубашки, тогда как такая форма не предусмотрена для работников центров комплектования.
"Кто-то хоть раз видел группу оповещения в боевых рубашках? Нет. Потому что это просто невозможно!" — говорится в сообщении.
Представители центра также призвали украинцев не поддаваться враждебным нарративам:
"Кто разъединил нас и заставил ненавидеть тех, кто формирует наше войско? Враг. Неприязнь к ТЦК — это исключительно вражеский нарратив. Поэтому давайте поймем это все! Берегите и уважайте тех, кто обеспечивает защиту нашей страны".
