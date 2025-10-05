"Мобилизация кота": Киевский ТЦК отреагировал на обвинения в похищении животного

Киевский территориальный центр комплектования обвинили в причастности к инциденту с котом, который стал вирусным в соцсетях. Представители ТЦК настаивают, что их работники не могли быть на кадрах из-за несоответствия формы и уставных требований.

В Киевском территориальном центре комплектования заявили, что обвинения в якобы похищении кота — это следствие враждебной пропаганды и искаженного восприятия общества, сообщает пресс-служба учреждения.

В сети стало вирусным видео, на котором мужчины в военной форме в Киевской области поймали кота, запихнули в машину и уехали. В соцсетях подписывают такое видео, в частности, словами "мобилизовали кота".

В центре отмечают, что такая реакция является результатом информационной кампании Кремля, направленной на дискредитацию тех, кто комплектует украинское войско.

"Как только в Украине объявили мобилизацию и заработали ТЦК, кремлевская медиа-машина включилась на полную. Они плевали и позорили ТЦК, они ругались и пугали... Но разве они стерли наше сознание?" — отмечают в заявлении.

В ТЦК обратили внимание на то, что военные, которых видно на видео с котом, одеты в боевые рубашки, тогда как такая форма не предусмотрена для работников центров комплектования.

"Кто-то хоть раз видел группу оповещения в боевых рубашках? Нет. Потому что это просто невозможно!" — говорится в сообщении.

Представители центра также призвали украинцев не поддаваться враждебным нарративам:

"Кто разъединил нас и заставил ненавидеть тех, кто формирует наше войско? Враг. Неприязнь к ТЦК — это исключительно вражеский нарратив. Поэтому давайте поймем это все! Берегите и уважайте тех, кто обеспечивает защиту нашей страны".

Напомним, председатель Совета резервистов Сухопутных войск Иван Тимочко заявил, что в ТЦК надо вызвать тех мужчин, которые ходили на выборы.

В частности, данные украинских мужчин в возрасте от 25 до 60 лет появятся в Реестре военнообязанных. Идти в ТЦК или проходить военно-врачебную комиссию теперь не нужно.