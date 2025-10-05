"Мобілізація кота": Київський ТЦК відреагував на звинувачення у викраденні тварини

Київський територіальний центр комплектування звинуватили у причетності до інциденту з котом, який став вірусним у соцмережах. Представники ТЦК наполягають, що їхні працівники не могли бути на кадрах через невідповідність форми та статутні вимоги.

У Київському територіальному центрі комплектування заявили, що звинувачення у нібито викраденні кота — це наслідок ворожої пропаганди та спотвореного сприйняття суспільства, повідомляє пресслужба установи.

Київський ТЦК звинуватили у викраденні кота

У мережі стало вірусним відео, на якому чоловіки у військовій формі на Київщині спіймали кота, запхали в автівку і поїхали. У соцмережах підписують таке відео, зокрема, словами "мобілізували кота".

Відповідь Київського ТЦК

У центрі наголошують, що така реакція є результатом інформаційної кампанії Кремля, спрямованої на дискредитацію тих, хто комплектує українське військо.

"Як тільки в Україні оголосили мобілізацію і запрацювали ТЦК, кремлівська медіа-машина увімкнулася на повну. Вони плювали і ганьбили ТЦК, вони лаялися і лякали… Але хіба вони стерли нашу свідомість?" — зазначають у заяві.

У ТЦК звернули увагу на те, що військові, яких видно на відео з котом, одягнені у бойові сорочки, тоді як така форма не передбачена для працівників центрів комплектування.

"Хтось хоч раз бачив групу оповіщення у бойових сорочках? Ні. Бо це просто неможливо!" — йдеться у повідомленні.

Представники центру також закликали українців не піддаватися ворожим наративам:

"Хто роз’єднав нас і змусив ненавидіти тих, хто формує наше військо? Ворог. Неприязнь до ТЦК — це виключно ворожий наратив. Тож збагнімо це всі! Бережімо і шануймо тих, хто забезпечує захист нашої країни".

Нагадаємо, голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко заявив, що в ТЦК треба викликати тих чоловіків, які ходили на вибори.

Зокрема, дані українських чоловіків віком від 25 до 60 років з'являться в Реєстрі військовозобов'язаних. Йти в ТЦК або проходити військово-лікарську комісію тепер не потрібно.