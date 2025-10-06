"Мобілізованого" кота на Київщині повернули господарям: подробиці (фото)

Кіт Мурчик, якого раніше нібито викрали на Київщині, повернувся до своїх господарів після кількох днів відсутності. Інцидент із його викраденням викликав широкий резонанс у соцмережах та обговорення на національному рівні.

За інформацією, що з’явилася у закритому чаті селища в Telegram, кіт Мурчик повернувся до своїх господарів, передає "ТСН". Місцеві жителі повідомляють, що тварину нібито взяли двоє чоловіків у бойовій формі, щоб подарувати дитині. Спершу вони планували відвідати притулок для тварин, але перебуваючи напідпитку, вирішили забрати кота з вулиці. Викрадачі деякий час відмовлялися повертати Мурчика, поки з чату не видалять відео інциденту, і це додатково загострило скандал.

Повідомлення у закритому чаті "Наше село" Фото: Скриншот

На відео видно, як двоє людей у формі підбирають кота та переносять його до легкового автомобіля, після чого швидко від’їжджають з місця події. У підписі до кадрів зазначено, що кота нібито "мобілізували" співробітники територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) Київської області.

Київський обласний ТЦК та СП оперативно відреагував, спростувавши будь-яку причетність до викрадення тварини. У відомстві наголосили, що форма людей на відео не відповідає статутній формі працівників центру, а будь-які звинувачення є наслідком пропаганди та дезінформації, спрямованої на дискредитацію ТЦК.

У повідомленні ТЦК також підкреслено важливість підтримки та поваги до працівників, які забезпечують комплектування та оборону українського війська. Громадян закликали критично оцінювати інформацію в мережах і не піддаватися маніпуляціям, які можуть розділяти суспільство або формувати хибне уявлення про роботу державних структур.

