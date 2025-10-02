"Не забирайте останнє у тварини": фото кішки на доларах, вилучених у господині, розсмішило мережу

57-річна мешканка Хмельницького обіцяла військовозобов'язаному оформити йому фіктивну інвалідність, щоб той міг уникнути мобілізації.

Свої послуги жінка оцінила в $22 тисячі, повідомляє СБУ в Хмельницькій області.

Як встановило розслідування, фігурантка переконувала потенційного "клієнта", що зможе "вирішити питання" зі встановленням інвалідності, запевнивши в надійності схеми. Також вона підробила медичну довідку про наявність у чоловіка побутової травми, щоб довести свої "впливові зв'язки".

Заповзятливу хмельничанку затримали на гарячому під час отримання грошей. Їй оголосили про підозру у зловживанні впливом та підробці документів. Наразі вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу.

Співробітники СБУ взяли жінку на гарячому Фото: СБУ

Санкції статей передбачають покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з конфіскацією майна.

Соцмережі вже облетіли фото, де на підлозі розкладені долари, вилучені у підозрюваної, а зверху на них сидить кішка. Цей кадр не залишив байдужими користувачів.

Фото з котом на доларах стало вірусним Фото: СБУ Фото: Нацполiцiя Украiни

"Відразу видно, заради кого вона це робила. Повністю виправдати і відпустити", "Кіт такий: це моє на корм на місяць", "Брат кота Крупи", "Коту залиште щось на корм", "Це ж гроші кішки. Вона їх у травні заробила Нелюди, не забирайте останнє у тварини", "Кіт уже починає розуміти, що вологого корму більше не буде", "Так виглядає вираз "Коту під хвіст"", — жартують у коментарях.

