"Не забирайте последнее у животного": фото кошки на долларах, изъятых у хозяйки, рассмешило сеть

57-летняя жительница Хмельницкого обещала военнообязанному оформить ему фиктивную инвалидность, чтобы тот мог избежать мобилизации.

Свои услуги женщина оценила в $22 тысячи, сообщает СБУ в Хмельницкой области.

Как установило расследование, фигурантка убеждала потенциального "клиента", что сможет "решить вопрос" с установлением инвалидности, заверив в надежности схемы. Также она подделала медицинскую справку о наличии у мужчины бытовой травмы, чтобы доказать свои "влиятельные связи".

Предприимчивую хмельниччанку задержали на горячем во время получения денег. Ей объявили о подозрении в злоупотреблении влиянием и подделке документов. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

Сотрудники СБУ взяли женщину на горячем Фото: СБУ

Санкции статей предусматривают наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет или лишения свободы сроком от трех до восьми лет с конфискацией имущества.

