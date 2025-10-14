Поліція розслідує інцидент із військовим у Києві: подію могли інсценувати (відео)

У Києві поліція перевіряє обставини відео, на якому кілька чоловіків б’ють військового у кріслі колісному. Правоохоронці попередньо встановили, що інцидент був постановкою.

Related video

Поліція Києва проводить перевірку за фактом відео, яке напередодні поширили у столичних телеграм-каналах. На кадрах видно, як троє невідомих кілька разів б’ють чоловіка у військовій формі, який перебуває у кріслі колісному, після чого скидають його на землю.

Відео, поширене у столичних телеграм-каналах

Як повідомляє відділ комунікації поліції Києва, після виявлення публікації на місце події негайно були направлені наряди поліції та слідчо-оперативна група Голосіївського управління. До моменту поширення відео жодних заяв або звернень від громадян щодо цього випадку до правоохоронців не надходило.

Поліцейські прибули за вказаною адресою на вулиці Паньківській, опитали можливих свідків та проаналізували записи з камер відеоспостереження. За попередніми даними, зафіксований інцидент може бути інсценованим і створеним з провокаційною метою.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників події та перевіряють їхню причетність до організації фальшивого “нападу”. У поліції наголосили, що результати перевірки буде оприлюднено після завершення слідчих дій.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці неодноразово реагували на поширення у соцмережах фейкових відео, створених для дестабілізації суспільної ситуації. Поліція закликає громадян перевіряти джерела інформації перед її розповсюдженням у мережі.

Як повідомляв Фокус, поліція Києва затримала двох неповнолітніх за фактом причетності до побиття військового в столичному Гідропарку.

Фокус також писав, що в одній зі столичних шкіл діти показали сценку з побиття військовослужбовця. Відразу зʼявилася реакція громадськості, зокрема й міністра освіти Лісового, а педагогиню-організаторку було звільнено.