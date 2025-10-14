Полиция расследует инцидент с военным в Киеве: происшествие могли инсценировать (видео)

В Киеве полиция проверяет обстоятельства видео, на котором несколько мужчин бьют военного в кресле колесном. Правоохранители предварительно установили, что инцидент был постановкой.

Полиция Киева проводит проверку по факту видео, которое накануне распространили в столичных телеграмм-каналах. На кадрах видно, как трое неизвестных несколько раз бьют мужчину в военной форме, который находится в инвалидном кресле, после чего сбрасывают его на землю.

Видео, распространенное в столичных телеграм-каналах

Как сообщает отдел коммуникации полиции Киева, после публикации видео на место происшествия немедленно были направлены наряды полиции и следственно-оперативная группа Голосеевского управления. К моменту распространения видео никаких заявлений или обращений от граждан по этому случаю к правоохранителям не поступало.

Полицейские прибыли по указанному адресу на улице Паньковской, опросили возможных свидетелей и проанализировали записи с камер видеонаблюдения. По предварительным данным, зафиксированный инцидент может быть инсценированным и созданным с провокационной целью.

Сейчас правоохранители устанавливают всех участников события и проверяют их причастность к организации фальшивого "нападения". В полиции отметили, что результаты проверки будут обнародованы после завершения следственных действий.

Напомним, в Киеве правоохранители неоднократно реагировали на распространение в соцсетях фейковых видео, созданных для дестабилизации общественной ситуации. Полиция призывает граждан проверять источники информации перед ее распространением в сети.

Как сообщал Фокус, полиция Киева задержала двух несовершеннолетних по факту причастности к избиению военного в столичном Гидропарке.

Фокус также писал, что в одной из столичных школ дети показали сценку с избиением военнослужащего. Сразу появилась реакция общественности, в том числе и министра образования Лисового, а педагог-организатор была уволена.