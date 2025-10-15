Пытали и грабили: в Тернопольской области задержали военных, которые силой похищали людей (фото)

В Тернопольской области разоблачили группу военных, которые силой похищали людей, избивали их, пытали и требовали деньги и имущество. По информации полиции области, среди жертв были даже те, кто получил тяжелые ранения во время войны и проходил реабилитацию.

Как говорится в публикации полиции Тернопольской области, злоумышленники систематически вывозили людей за город, запугивали их оружием и заставляли отдавать ценные вещи. Так, у 27-летнего жителя Тернополя отобрали автомобиль KIA, который нападавшие использовали в собственных целях; транспортное средство позже нашли в Киевской области.

Известны и другие случаи жестокого обращения. Одного военного, который лечился, посадили в микроавтобус, избили, угрожали оружием и требовали 50 тысяч гривен за освобождение. Другого пострадавшего силой посадили в микроавтобус, вывезли за город, облили легковоспламеняющейся жидкостью и заставили бежать перед автомобилем, после чего удерживали три дня в нечеловеческих условиях.

Еще один случай зафиксирован на Ивано-Франковщине: там военные остановили автомобиль потерпевшего, силой пересадили мужчину в собственное транспортное средство, а его машину угнали.

"Своих жертв они запугивали, а в случае обращения в полицию — угрожали физической расправой", — говорится в публикации.

Тернопольские правоохранители при поддержке спецподразделений КОРД и роты полиции особого назначения провели серию обысков в Тернопольской, Киевской и Харьковской областях. Во время операции задержаны шесть человек, у которых изъяли мобильные телефоны, транспортные средства, оружие и другие доказательства.

Известно, что семерым фигурантам сообщено о подозрении по статьям УКУ: пытки, незаконное лишение свободы, разбой и незаконное завладение транспортным средством. Сейчас полиция продолжает устанавливать других причастных к этим преступлениям.

Напомним, что 14 октября полиция Киева проводила проверку из-за видео, которое накануне распространили столичные телеграмм-каналы. На кадрах видно, как трое неизвестных неоднократно избивают мужчину в военной форме, который находится в инвалидном кресле, после чего его сбрасывают на землю.

Также Фокус писал, что в Полтавской области двое суток продолжались поиски пропавшей семьи Гутевичей — супругов и их маленького сына. Впоследствии, 6 октября, водолазы достали из воды автомобиль, в котором обнаружили тела женщины и ребенка.