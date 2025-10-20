Избили мужчину на пороге столичного ТЦК: прокуратура объявила подозрение двум правоохранителям (фото)

В Киеве двум полицейским сообщили о подозрении из-за превышения служебных полномочий во время избиения мужчины возле Голосеевского РТЦК. Пострадавший получил многочисленные телесные повреждения, хотя не оказывал никакого сопротивления.

По информации пресс-службы Офиса Генерального прокурора, Киевская городская прокуратура осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве в отношении двух сотрудников полиции. Они на микроавтобусе доставили военнообязанного мужчину в корпус РТЦК и СП и во время этого нанесли ему удары руками и ногами.

Следователи установили, что мужчина лежал на пороге микроавтобуса и не пытался сопротивляться. Несмотря на это, правоохранители нанесли ему от 10 до 15 ударов по голове и телу. Экспертиза подтвердила, что потерпевший получил телесные повреждения.

В Киеве двум полицейским сообщили о подозрении Фото: Офис генпрокурора В Киеве двум полицейским сообщили о подозрении Фото: Офис генпрокурора

Действия полицейских квалифицированы по части 2 статьи 365 Уголовного кодекса Украины. Эта статья предусматривает превышение служебных полномочий с насилием, унижающим достоинство человека и содержит признаки пыток.

Відео дня

По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет. Кроме того, лицо может быть ограничено в праве занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Киевской городской прокуратуры и проводится следователями территориального управления ГБР в Киеве.

Напомним, что в Тернопольской области разоблачили группу военных, которые силой похищали людей, били их, пытали и требовали деньги и имущество. По информации полиции области, среди жертв были даже те, кто получили тяжелые ранения во время войны и проходили реабилитацию.

Также Фокус писал, что в этом регионе двое неизвестных на внедорожнике подрезали автомобиль ТЦК, помогли военнообязанному сбежать из него, в результате чего один из военнослужащих получил травму ноги.