В Одесі підірвали авто військовослужбовця: з'явилася реакція правоохоронців, деталі

Уранці 6 лютого в Київському районі Одеси вибухнуло авто, і внаслідок цього загинув водій. Інцидент трапився у дворі житлового будинку на вулиці Академіка Корольова та був кваліфікований правоохоронцями як терористичний акт.

Про це повідомили в пресслужбі Управління Служби безпеки України в Одеській області. Як зазначають у СБУ, вибух пролунав близько 05:00 поблизу багатоквартирного житлового будинку. Внаслідок детонації автомобіля Toyota водій загинув на місці події.

Наразі Служба безпеки України спільно з Національною поліцією проводить комплекс оперативних і слідчих заходів, спрямованих на встановлення всіх обставин вибуху, а також осіб, причетних до його скоєння.

За фактом події правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 258 Кримінального кодексу України — терористичний акт. Досудове розслідування триває, про подальший перебіг слідства правоохоронці обіцяють інформувати додатково.

Водночас видання "Думська" з посиланням на власні джерела повідомляє, загиблому було 21 рік. Він проходив військову службу та був кінологом у прикордонному підрозділі. Крім того, у чоловіка залишилася донька.

Крім того, припускають, що вибух міг бути дистанційним і стався в момент запуску двигуна. За інформацією видання, загиблий був військовослужбовцем, однак офіційно ця інформація поки не підтверджена.

Нагадаємо, що у Оболонському районі Києва 4 січня вибухнуло авто у якому перебував військовий. Зокрема, чоловік отримав осколкові поранення. Як згодом виявили правоохоронці, до цього була причетна 24-річна жінка, яка погодилася виготовити вибуховий пристрій за інструкцією російського куратора та закласти його під машину.

Також Фокус писав, що у липні 2025 року в Одесі вибухнуло авто Opel, який знаходився на вулиці Варненській. Ба більше, в транспорті також перебував військовий, який вижив.