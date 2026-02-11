ВС РФ атаковали дронами Запорожье: без света остались два района города (видео)

К вечеру 10 февраля российские оккупационные войска нанесли удар дронами по Запорожью, в результате чего без света остались два района города.

Россияне били по энергетической инфраструктуре города, сообщил начальник Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

"Враг попал по объекту инфраструктуры Запорожья", — написал Федоров.

Он уточнил, что в результате атаки поднялся масштабный пожар.

"Из-за атаки без электроснабжения на сейчас более 11 тысяч абонентов в двух районах города", — отметил Федоров.

По его словам, из-за удара российского беспилотника в нескольких домах выбиты окна.

В то же время в местных телеграмм-каналах появилось видео, на котором видны последствия российского удара дронами по Запорожью.

По предварительным данным, в результате российской атаки на Запорожье никто не пострадал.

Напомним, в ночь на 9 февраля россияне "Шахедом" ударили по многоэтажке Одессы.

Фокус также писал о том, что в Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию в энергетике.