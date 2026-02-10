В Харьковской области объявили чрезвычайную ситуацию в энергетике: что уже планируют делать власти

Из-за постоянных обстрелов россиян и критической ситуации с электроснабжением в Харьковской области официально признана чрезвычайная ситуация регионального уровня. Областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС приняла решение 10 февраля, и параллельно инициировала подключение региона к государственной программе "СвітлоДім", которая дает жителям возможность получить дополнительное финансирование для энергетической устойчивости.

Как сообщил начальник Харьковской ОГА Олег Синегубов в своем Telegram, сегодня во время заседания комиссии приняли решение о признании чрезвычайной ситуации в энергетике области, включая город Харьков. Также направлено обращение в Кабинет Министров о включении Харьковщины в программу "СвітлоДім", которая позволит жителям прифронтовых территорий получить государственную поддержку для обеспечения бесперебойного электроснабжения.

"Сегодня мы направляем обращение к правительству и Кабинету Министров Украины с просьбой приобщить Харьковскую область и город Харьков к программе "СвітлоДім", чтобы жители могли получить дополнительные источники финансирования для обеспечения энергетической устойчивости", — заявил Олег Синегубов

По его словам, программа "СвітлоДім" предусматривает оказание помощи от 100 до 300 тысяч гривен объединениям совладельцев многоквартирных домов, жилищным и обслуживающим кооперативам, а также управляющим домов любой формы собственности. Кроме того, средства можно направить на приобретение генераторов, аккумуляторов, инверторов и другого оборудования для поддержки ключевых систем жизнеобеспечения домов.

Как отметил Синегубов, подать заявку на участие можно онлайн через портал "Дія". Известно, что рассмотрение и утверждение заявок осуществляет комиссия при Министерстве развития общин и территорий Украины.

До этого Владимир Зеленский после селекторного совещания писал, что сейчас наибольшие проблемы с электроснабжением сейчас наблюдаются на Сумщине, Харьковщине и Полтавщине.

Чрезвычайное положение в Харькове: что об этом известно

Напомним, что 3 февраля российские войска нанесли массированный удар по Харькову и критически важным энергетическим объектам области, в результате чего были повреждены "Харьковская ТЭЦ-5" и электроподстанции "Харьковская" и "Залютино". Из-за этого городские власти объявили чрезвычайную ситуацию техногенного характера местного уровня.

В частности, из-за аварии в городе временно прекратили теплоснабжение в 853 жилых домах, и в целом без отопления остались почти 105 тысяч жителей. Коммунальные службы и энергетики сразу начали восстановительные работы, а часть домов оперативно подключили через блочномодульные котельные.

Городской голова Игорь Терехов подчеркнул, что ситуация контролируемая, хотя и остается сложной, и власти прилагают все усилия для скорейшего восстановления теплоснабжения.

Также Фокус писал, что 5 февраля россияне обстреляли важный энергетический объект в Харькове, и из-за этого серьезно ухудшилось электроснабжение и работа общественного транспорта.

Ранее сообщалось, что 9 февраля на Троещине в Киеве в квартиры жителей вернулось тепло. Заметим, что до этого в помещениях этого района в результате российских атак по энергетике довольно долго не было отопления в период сильных морозов.