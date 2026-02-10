У Харківській області оголосили надзвичайну ситуацію в енергетиці: що вже планує робити влада

Через постійні обстріли росіян та критичну ситуацію з електропостачанням у Харківській області офіційно визнано надзвичайну ситуацію регіонального рівня. Обласна комісія з питань ТЕБ та НС ухвалила рішення 10 лютого, і паралельно ініціювала підключення регіону до державної програми "СвітлоДім", яка дає мешканцям можливість отримати додаткове фінансування для енергетичної стійкості.

Як повідомив начальник Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram, сьогодні під час засідання комісії ухвалили рішення про визнання надзвичайної ситуації в енергетиці області, включно з містом Харків. Також направлено звернення до Кабінету Міністрів щодо включення Харківщини до програми "СвітлоДім", яка дозволить жителям прифронтових територій отримати державну підтримку для забезпечення безперебійного електропостачання.

"Сьогодні ми направляємо звернення до уряду та Кабінету Міністрів України з проханням долучити Харківську область і місто Харків до програми "СвітлоДім", щоб мешканці могли отримати додаткові джерела фінансування для забезпечення енергетичної стійкості", — заявив Олег Синєгубов

За його словами, програма "СвітлоДім" передбачає надання допомоги від 100 до 300 тисяч гривень об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, житловим та обслуговуючим кооперативам, а також управителям будинків будь-якої форми власності. Крім того,кошти можна спрямувати на придбання генераторів, акумуляторів, інверторів та іншого обладнання для підтримки ключових систем життєзабезпечення будинків.

Як зауважив Синєгубов, подати заявку на участь можна онлайн через портал "Дія". Відомо, що розгляд та затвердження заявок здійснює комісія при Міністерстві розвитку громад та територій України.

До цього Володимир Зеленський після селекторної наради писав,що наразі найбільші проблеми з електропостачанням зараз спостерігаються на Сумщині, Харківщині та Полтавщині.

Надзвичайний стан у Харкові: що про це відомо

Нагадаємо, що 3 лютого російські війська завдали масованого удару по Харкову та критично важливих енергетичних об’єктах області, внаслідок чого було пошкоджено "Харківську ТЕЦ-5" та електропідстанції "Харківська" і "Залютине". Через це міська влада оголосила надзвичайну ситуацію техногенного характеру місцевого рівня.

Зокрема, через аварії у місті тимчасово припинили теплопостачання у 853 житлових будинках, і в цілому без опалення залишилися майже 105 тисяч мешканців. Комунальні служби та енергетики одразу розпочали відновлювальні роботи, а частину будинків оперативно підключили через блочномодульні котельні.

Міський голова Ігор Терехов підкреслив, що ситуація контрольована, хоча й залишається складною, і влада докладає всіх зусиль для якнайшвидшого відновлення теплопостачання.

Також Фокус писав, що 5 лютого росіяни обстріляли важливий енергетичний об’єкт у Харкові, і через це серйозно погіршилося електропостачання та робота громадського транспорту.

Раніше повідомлялося, що 9 лютого на Троєщині у Києві до квартир мешканців повернулося тепло. Зауважимо, що до цього у помешканнях цього району внаслідок російських атак по енергетиці досить довго не було опалення в період лютих морозів.