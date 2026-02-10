Проблеми вирішуються невчасно: у яких регіонах найважча ситуація зі світлом, — Зеленський

Найбільші проблеми з електропостачанням зараз спостерігаються на Сумщині, Харківщині та Полтавщині. Володимир Зеленський наголосив, що місцева влада повинна швидко реагувати на відключення та забезпечувати підтримку людей у будинках на електроопаленні.

Після селекторної наради щодо стану енергосистеми в регіонах України Володимир Зеленський на своїй сторінці в Telegram повідомив, що ситуація з електропостачанням у багатьох громадах залишається критичною. За його словами, у деяких регіонах проблеми зі світлом не вирішуються своєчасно, і це вимагає серйозного аналізу та відповідних висновків.

Особливу увагу президент звернув на ситуацію у містах Дніпропетровщини, зокрема у Кривому Розі. Посадовець заявив, що реакція місцевої влади невчасно реагує на проблеми, які виникають внаслідок тривалих відключень.

"Не в усіх громадах проблеми вирішуються вчасно, і щодо цього мають бути висновки", — додав голова держави.

У той же час у частині громад Одеської області вже вживають додаткові заходи для підтримки мешканців будинків на електроопаленні, і Зеленський наголосив, що для кожного такого будинку має бути чітка відповідь місцевої влади щодо реального забезпечення людей електрикою.

Крім того, у своїй публікації призидент подякував ремонтним бригадам, енергетичним компаніям, комунальним службам і ДСНС України за оперативну і ефективну роботу. Крім того, під час наради вони детально обговорювали звіти зі Сумщини, Харківщини та Полтавщини — регіонів, де зараз найскладніше з електропостачанням.

Також після наради, Зеленський наголосив на потребі більш швидкої реакції Повітряних сил ЗСУ для захисту Харківщини та інших областей, що межують із Росією, від атак дронів та інших ударних безпілотників.

"Україна не має часу чекати, поки окремі елементи Повітряних сил налаштуються", — йдеться в його публікації.

Ще у своєму дописі він зауважив, що Міністерство внутрішніх справ доповідало про отримання додаткових генераторів від міжнародних партнерів, які поповнять резерви для оперативного реагування на відключення.

"Вдячний кожній країні, кожному суспільству, які допомагають Україні – нашим містам та громадам. Бути з Україною – це бути захисниками життя", — написав Зеленський.

Нагадаємо, що нещодавно Володими Зеленський вже скаржився після щоденного селектору на роботу Повітряних сил у низці регіонів та доручив негайно вжити заходів для підвищення ефективності протиповітряної оборони.

Також Фокус писав, що 9 лютого на Троєщині у Києві, де внаслідок масивних ракетно-дронових російських атак район залишився без опалення в люті морози, до квартир мешканців повернулося тепло. Однак без опалення досі залишалися 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах — через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу