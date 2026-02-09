Може зайняти кілька днів: на Троєщину повернули тепло, але в Мінрозвитку вказали на нюанс

У столичному житловому масиві Троєщина, який унаслідок масивних ракетно-дронових російських атак залишився без опалення в люті морози, до квартир мешканців повернулося тепло.

Над відновленням теплопостачання цілодобово працювали 840 працівників у складі 176 бригад, зокрема 83 бригади (345 осіб) було додатково залучено з інших областей, підприємств Києва та "Укрзалізниці", повідомила перша заступниця міністра розвитку громад та територій України Альона Шкрум у Facebook після відвідин району з послом Євросоюзу в Україні Катаріною Матерновою.

Вона зазначила, що навіть після відновлення подачі тепла будівлям потрібен час, щоб прогрітися, — іноді це займає кілька днів. За її словами, паралельно тривають роботи з розморожування окремих стійок і ліквідації локальних аварій у будинках і бюджетних установах.

Загалом же, каже Шкрум, ситуація в Києві, як і раніше, складна.

"На ранок 8 лютого без теплопостачання залишалися 1126 будинків у Дарницькому та Дніпровському районах — через зупинку ТЕЦ-4 після обстрілу. Наразі бригади продовжують усувати 287 аварійних ситуацій у житлових будинках та об'єктах бюджетної сфери", — уточнила вона.

Заступниця міністра нагадала, що "пункти незламності" продовжують свою роботу, і там люди можуть зігрітися, зарядити телефони та отримати гарячу їжу або чай.

Шкрум також розповіла історію знайомства із засновником World Central Kitchen Хосе Андресом, який підтримує Україну і відвідував її десятки разів.

"Саме його громадська організація зараз розгорнула близько 50 кухонь і пунктів гарячого харчування по всьому Києву — там, де це найбільше потрібно людям. І, до речі, дякую за бограч — він справді зігріває", — подякувала вона Андресу.

Також чиновниця написала слова подяки енергетикам, комунальникам, рятувальникам і партнерам з ЄС за постійну підтримку.

"Київ тримається, але ця зима залишається дуже важким випробуванням для міста та його мешканців", — підсумувала авторка.

Сьогодні вдень президент Володимир Зеленський повідомив, що в Києві без опалення все ще залишаються 1400 багатоквартирних будинків.

Зі свого боку директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко заявив, що після руйнування Дарницької ТЕЦ 1170 будинків тепла цього року не матимуть.

За січень 2026 року понад 1,6 тисячі українців постраждали від переохолодження та обмороження, майже 1,5 тисячі з них було госпіталізовано.

Нагадаємо, синоптикиня Наталка Діденко прогнозує, що зовсім скоро в Україні завершиться "період лютої холоднечі".