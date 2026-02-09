Может занять несколько дней: на Троещину вернули тепло, но в Минразвития указали на нюанс

В столичном жилмассиве Троещина, который в результате массивных ракетно-дроновых российских атак остался без отопления в сильные морозы, в квартиры жителей вернулось тепло.

Над восстановлением теплоснабжения круглосуточно трудились 840 работников в составе 176 бригад, в том числе 83 бригады (345 человек) были дополнительно привлечены из других областей, предприятий Киева и "Укрзализныци", сообщила первый заместитель министра развития общин и территорий Украины Алена Шкрум в Facebook после посещения района с послом Евросоюза в Украине Катариной Матерновой.

Она отметила, что даже после возобновления подачи тепла зданиям нужно время, чтобы прогреться, — иногда это занимает несколько дней. По ее словам, параллельно продолжаются работы по размораживанию отдельных стоек и ликвидации локальных аварий в домах и бюджетных учреждениях.

Відео дня

В целом же, говорит Шкрум, ситуация в Киеве по-прежнему сложная.

"На утро 8 февраля без теплоснабжения оставались 1126 домов в Дарницком и Днепровском районах — из-за остановки ТЭЦ-4 после обстрела. В настоящее время бригады продолжают устранять 287 аварийных ситуаций в жилых домах и объектах бюджетной сферы", — уточнила она.

Замминистра напомнила, что "пункти незламності" продолжают свою работу, и там люди могут согреться, зарядить телефоны и получить горячую пищу или чай.

Шкрум также рассказала историю знакомства с основателем World Central Kitchen Хосе Андресом, который поддерживает Украину и посещал ее десятки раз.

"Именно его общественная организация сейчас развернула около 50 кухонь и пунктов горячего питания по всему Киеву — там, где это больше всего нужно людям. И, кстати, спасибо за бограч — он действительно согревает", — поблагодарила она Андреса.

Также чиновница написала слова благодарности энергетикам, коммунальщикам, спасателям и партнерам из ЕС за постоянную поддержку.

"Киев держится, но эта зима остается очень тяжелым испытанием для города и его жителей", — подытожила автор.

Сегодня днем президент Владимир Зеленский сообщил, что в Киеве без отопления все еще остаются 1400 многоквартирных домов.

В свою очередь директор Центра исследований энергетики Александр Харченко заявил, что после разрушения Дарницкой ТЭЦ 1170 домов тепла в этом году не будут иметь.

За январь 2026 года более 1,6 тысяч украинцев пострадали от переохлаждения и обморожения, почти 1,5 тысячи из них были госпитализированы.

Напомним, синоптик Наталья Диденко прогнозирует, что совсем скоро в Украине завершится "период лютой стужи".