В январе почти 1,5 тысячи человек госпитализировали из-за переохлаждения: что советуют медики

За январь 2026 года более 1,6 тысяч украинцев пострадали от переохлаждения и обморожения, почти 1,5 тысячи из них были госпитализированы. Больше всего случаев обнаружили в Днепропетровской, Харьковской областях и в Киеве, где сейчас финсируются сильные морозы, а в большинстве домов отсутствует отопление из-за ударов российских войск по энергетике.

Как сообщает Министерство здравоохранения Украины, в январе 2026 года экстренная медицинская помощь зафиксировала 1 607 обращений из-за переохлаждения и обморожения, из которых 1 469 пациентов нуждались в госпитализации. Больше всего обращений поступило из Днепропетровской области — 195, г. Киева — 183, Харьковской области — 167.

По словам медиков, существует ряд простых правил для предотвращения холодовых травм. Среди них — многослойное утепление одежды, поддержание физической активности, избежание употребления алкоголя, а также пристальный надзор за детьми и людьми пожилого возраста.

О переохлаждении могут свидетельствовать бледная, холодная и сухая кожа, синюшные губы, дрожь, замедленное дыхание и невнятная речь. У детей признаки могут включать покраснение и холодность кожи, сонливость, слабость и отказ от еды.

Зато обморожение проявляется изменением цвета кожи на серо-желтый или восково-белый, онемением отдельных участков (нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук и ног), а также потерей чувствительности.

Медики советуют при подозрении на переохлаждение или обморожение переместить пострадавшего в теплое помещение, позвонить в экстренные службы (103 или 112), осторожно снять мокрую или тесную одежду и накрыть человека одеялом или термопокрывалом. Если пострадавший в сознании ему следует дать теплые безалкогольные напитки и при необходимости наложить чистые сухие повязки.

Также в Минздраве отмечают, что при переохлаждении нельзя растирать кожу снегом, не греть конечности в горячей воде и не смачивать повязки спиртом. Если состояние ухудшается следует повторно вызвать медиков, а в случае обморока и отсутствия признаков жизни нужно начать сердечно-легочную реанимацию.

Какая погода в Украине ожидается в ближайшее время

Как пояснила синоптик Наталья Диденко совсем скоро в Украине завершится "период лютой стужи", однако погода завтра еще "покусается". В частности, 10 февраля в Киеве температура днем достигнет -10 градусов. Будет сухо и солнечно, а ближе к вечеру усилится ветер южного направления.

Напомним, что, по прогнозам экспертов, в Киеве до конца отопительного сезона у жителей этих домов уже нет шансов на восстановление теплоснабжения. Кроме того, сейчас в городе из-за повреждения в результате российских ударов ТЭЦ-4 без отопления остаются 1 170 домов.

Как пишет CNN, энергетическая инфраструктура Украины находится в "чрезвычайно критическом состоянии". В частности, из-за отсутствия отопления в некоторых квартирах столицы температура упала до 3 градусов.