"Антициклон разрушается": Диденко прогнозирует существенное потепление в Украине в ближайшие дни

Украинцев ждет последняя ночь с суровыми морозами. Хотя погода завтра еще "покусается", в дальнейшем начнется долгожданное потепление.

Прогноз погоды на завтра синоптик Наталья Диденко опубликовала в Facebook. По ее словам, сильные морозы выдохнутся, и в стране завершится "период лютой стужи".

Ночью ожидается температура -20...-12, в северных регионах — до -22.

Днем на большинстве территории прогнозируется -11...-4, на юге и западе -4 до -2, на Закарпатье +2.

Умеренный ветер будет преимущественно южным, на западе вероятны сильные порывы. Погода завтра в основном будет сухая, осадков не ожидается, а небольшой мокрый снег возможен только в Закарпатской области.

Прогноз погоды в Украине на 10 февраля от "Укргидрометцентра" Фото: скриншот

Погода завтра в Киеве

В столице, по словам метеоролога, "завершается эпоха сильных морозов". Ближайшей ночью еще возможны -20 градусов, однако после этого наступит потепление. Днем в Киеве будет до -10, сухо и солнечно, а ближе к вечеру усилится ветер южного направления.

Відео дня

Затем, по словам специалиста, температура воздуха ощутимо повысится.

"И хотя еще, конечно, будут колебания холода, зима не закончилась, однако имеем замечательный прогноз на замечательный синоптический результат: мы продержались, антициклон разрушается, сильные морозы растворяются от страха и от одной мысли, что после февраля придет март", — отметила Диденко.

Напомним, харьковский сурок Тимка IV предсказал сроки прихода весны. По его прогнозу, это произойдет через шесть недель.

Одесситка на коньках устроила танцы на обледенелой дороге и опубликовала видео в социальных сетях.