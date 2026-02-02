Когда придет весна: харьковский сурок Тимка IV предсказал сроки

Харьковский сурок Тимка IV, брат знаменитого Тимки III, в День сурка, 2 февраля, увидел свою тень. А это значит, что весна в Украину придет через шесть недель.

Прогноз сурка озвучила в комментарии "Суспільне. Харків" пресс-служба Харьковского национального университета имени Каразина.

"Итак, в 2026 году сурок увидел свою тень. То есть, весна придет через шесть недель. По крайней мере, он так считает", — отметил заведующий биологической станцией университета Владимир Грубник.

По его словам, жизнь у Тимки, как и у всех украинцев: света нет, холодно, но все равно он держится, как и другие его собратья.

"Когда мы спустились к ним, чтобы узнать, как они себя чувствуют, они почти все не спали уже. Тимку никто не беспокоил, за хвост не таскал — он не спал, когда мы его взяли. Это нормальная ситуация перед морозами — в конце января или начале февраля они просыпаются, занимаются каким-то своими делами, и потом опять спят до весны, когда она уже придет по-настоящему", – объяснил ученый.

Грубник рассказал журналистам, что у двухлетнего Тимки есть подружка, а его прогнозы довольно успешные.

"На мой взгляд, он дает очень точные прогнозы. Это впервые он дает таким публичный прогноз, так что через шесть недель узнаем, насколько он ошибся или нет.

На биологической станции сейчас живут 19 сурков. В 2021 году этих животных внесли в Красную книгу Украины.

"Это коллекция, которая существует в неволе более 25 лет. Они меняются, но держим эту коллекцию на грани 20 особей для исследований. Это необидный минимум, чтобы были качественные результаты исследований", – говорит Грубник.

День сурка отмечается с 2004 года. Его основали харьковские ученые во главе с профессором Виктором Токарским на биостанции в Гайдарах под Змиевым.

За это время о приходе весны оповещали три сурка. По словам заведующего станцией, сбываются 70-80% прогнозов Тимки.

Традицию предсказания весны положили начало, чтобы привлечь внимание к защите этих грызунов, которых в регионе живет от пяти тысяч до 18 тысяч.

С первого дня вторжения РФ село Нестеровка, где живет Тимка III и еще около 30 сурков, оказалось под оккупацией. В сентябре 2022 года село освободили Силы обороны Украины.

28 января сообщалось, что Тимка IV будет определять сроки прихода весны в дистанционном формате. Это связано как с ситуацией с безопасностью, так и с погодными условиями. Специалисты не рекомендовали беспокоить семью сурков и перемещать Тимку в другие локации.

