Морозы до -30: где в Украине холоднее всего (видео)

В ночь на 2 февраля в Житомирской области столбики термометров местами опустились до -30 градусов. О похолодании, которое идет в регион, синоптики предупреждали заранее.

Видео с такими показателями публикуют местные Telegram-каналы. Голос за кадром говорит, что это – Житомир, вдоль трассы Киев-Чоп.

В комментариях под публикацией пользователи констатируют, что в Хмельницкой области утром тоже фиксировалось -29 градусов, а в Житомирской области, пишут очевидцы, морозы колебались от -25 до -29 градусов. В Ровенской области столбики термометров опустились до -25.

О том, что на Житомир и область идут такие морозы, синоптики предупреждали еще 30 января, прогнозируя существенное похолодание в начале февраля.

Морозы и холод привели к тому, что в Житомирской области фиксируют рост количества пожаров в результате нарушений правил безопасности во время обогрева жилья. В январе погибли 14 человек, что почти в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в ГСЧС региона.

Так, 23 января в селе Козиивка Староселецкой территориальной общины погибла 32-летняя женщина и двое ее малолетних детей, которым было 4 года и 5 лет. Третий ребенок, которому 2 года, госпитализирован. Причиной пожара спасатели назвали возгорание вещей, которые были возле нагревательного прибора.

Экстремально низкая температура воздуха в Украине сохранится еще пару дней, а с 5 февраля мороз начнет отступать.

Ранее сообщалось, что первые дни февраля 2026 года станут самыми холодными за последние 20 лет наблюдения специалистами.

Пик морозов ожидается 3-4 февраля, а в ряде украинских областей температура может опуститься до -30 градусов.

