Самые холодные дни за последние годы: синоптик рассказал, какой будет погода в первые дни февраля

Первые дни февраля 2026 года станут самыми холодными за последние 20 лет наблюдения специалистами. Синоптик Игорь Кибальчич отмечает, что местами в Украине температура ночью может опускаться до отметок -26 и ниже.

В то же время специалист обнадеживает, что с 5 февраля мороз начнет отступать и станет значительно теплее во всех регионах страны. Об этом сообщает издание Telegraf.

По словам господина Кибальчича, похолодание обусловлено тем, что на территорию Украины пришла арктическая полярная масса с так называемой "ультраполярной" траекторией. Это означает, что холодный фронт идет из Арктики в сторону Европы, а соответственно — на украинскую территорию.

"Вероятно, период с 1 по 4 февраля станет самым холодным в нашей стране за последние 20 лет. Минимальные значения температуры воздуха в ночное время составят -20...-25 °С, за исключением южной половины, Приазовья и Закарпатья", — говорит синоптик.

Движение холодного фронта в сторону Украины в первые дни февраля 2026 года Фото: telegraf

Господин Кибальчич добавляет, что с 1 по 4 февраля температурные показатели на низменных участках составят до -26...-31 °С. Днем воздух будет прогреваться в диапазоне -12...-18 °С, в южной части Украины -6...-11 °С. Последний раз подобные значения фиксировали в январе и в начале февраля в 2006 году.

По словам специалиста, такая погода продержится до 5 февраля, ведь после начнется активное потепление. Синоптик добавляет, что покров снега начнет таять, а в южных и западных областях Украины сойдет полностью.

В течение 5 и 6 февраля, по оценке господина Кибальчича, ожидается температура от -6...-12°С ночью, а днем — от -2...-8°С. Уже 7 февраля продолжится дальнейшее повышение до показателей -4...+2°С ночью и 0...+6°С днем, после этого в большинстве регионов следует ожидать гололедицу.

Впоследствии стало известно, что первые дни февраля в Украине начнутся сильными морозами. Синоптик Наталья Диденко указывает, что начало февраля для Украины запомнится значительным понижением температуры.