Найхолодніші дні за останні роки: синоптик розповів, якою буде погода в перші дні лютого

Перші дні лютого 2026 року стануть найхолоднішими за останні 20 років спостереження фахівцями. Синоптик Ігор Кібальчич зазначає, що місцями в Україні температура вночі може опускатися до позначок -26 і нижче.

Водночас фахівець обнадіює, що з 5 лютого мороз почне відступати і стане значно тепліше у всіх регіонах країни. Про це повідомляє видання Telegraf.

За словами пана Кібальчича, похолодання зумовлене тим, що на територію України прийшла арктична полярна маса з так званою "ультраполярною" траєкторією. Це означає, що холодний фронт йде з Арктики у сторону Європи, а відповідно — на українські терени.

"Ймовірно, період із 1 по 4 лютого стане найхолоднішим у нашій країні за останні 20 років. Мінімальні значення температури повітря в нічний час становитимуть -20…-25 °С, за винятком південної половини, Приазов'я та Закарпаття", — каже синоптик.

Відео дня

Рух холодного фронту в бік України в перші дні лютого 2026 року Фото: telegraf

Пан Кібальчич додає, що з 1 до 4 лютого температурні показники на низинних ділянках становитимуть до -26…-31 °С. Вдень повітря прогріватиметься в діапазоні -12…-18 °С, у південній частині України -6…-11 °С. Востаннє подібні значення фіксували у січні та на початку лютого у 2006 році.

За словами фахівця, така погода потримається до 5 лютого, адже після почнеться активне потепління. Синоптик додає, що покрив снігу почне танути, а в південних та західних областях України зійде повністю.

Протягом 5 та 6 лютого, за оцінкою пана Кібальчича, очікується температура від -6…-12°С вночі, а вдень — від ​​-2…-8°С. Вже 7 лютого продовжиться подальше підвищення до показників -4 … +2 ° С вночі і 0 … +6 ° С вдень, після цього в більшості регіонів слід очкувати ожеледицю.

Раніше Фокус повідомляв про те, коли і де в Україні буде мінус 30. Пік морозів очікується 3-4 лютого, а в низці українських областях температура може опуститись до -30 градусів.

Згодом стало відомо, що перші дні лютого в Україні розпочнуться сильними морозами. Синоптикиня Наталка Діденко вказує, що початок лютого для України запам'ятається значним пониженням температури.