"Триватимуть кілька днів": перші дні лютого в Україні розпочнуться морозами до -25, — Діденко

Початок лютого для України запам'ятається приходом дуже сильних морозів на всій території країни. Синоптикиня Наталка Діденко вказує, що стовпчики термометрів можуть опуститися найближчими ночами до -23-25 градусів у деяких регіонах.

Водночас спеціалістка обнадіює, що холодна погода на території України протримаються до одного тижня, після чого відбудеться послабшання морозів. Про це вона розповіла у своєму Facebook.

Пані Діденко вказує, що лютий почнеться "сильними морозами в Україні". Водночас завтра не передбачаєтсья значних опадів на всій території України.

"Вже найближчої ночі очікується -18-23, на півночі та заході подекуди -23-25 градусів, вдень у неділю -12-17 градусів. На півдні України також не липень: вночі -10-15, вдень -5-10 градусів. Ясне небо найближчої ночі сприятиме додатковому охолодженню повітря", — пише фахівчиня.

В столиці України, як зазначає спеціалістка, також передбачаються сильні морози. В ніч проти неділі стовпчики термометра опустяться до -20-22, протягом неділі температура триматиметься біля -15, а ввечері "у Києві вже може бути до -25 градусів"

"Ці морози триватимуть кілька днів. За попередніми прогнозами, так і буде, тобто, морози послабшають. Треба протриматися фактично чотири дні", — вказує синоптикиня.

