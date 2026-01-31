"Продержатся несколько дней": первые дни февраля в Украине начнутся морозами до -25, — Диденко

Начало февраля для Украины запомнится приходом очень сильных морозов на всей территории страны. Синоптик Наталка Диденко указывает, что столбики термометров могут опуститься в ближайшие ночи до -23-25 градусов в некоторых регионах.

В то же время специалистка обнадеживает, что холодная погода на территории Украины продержатся до одной недели, после чего произойдет ослабление морозов. Об этом она рассказала в своем Facebook.

Госпожа Диденко указывает, что февраль начнется "сильными морозами в Украине". В то же время завтра не предполагается значительных осадков на всей территории Украины.

"Уже ближайшей ночью ожидается -18-23, на севере и западе местами -23-25 градусов, днем в воскресенье -12-17 градусов. На юге Украины также не июль: ночью -10-15, днем -5-10 градусов. Ясное небо ближайшей ночью будет способствовать дополнительному охлаждению воздуха", — пишет специалист.

В столице Украины, как отмечает специалистка, также предполагаются сильные морозы. В ночь на воскресенье столбики термометра опустятся до -20-22, в течение воскресенья температура будет держаться около -15, а вечером "в Киеве уже может быть до -25 градусов"

"Эти морозы продлятся несколько дней. По предварительным прогнозам, так и будет, то есть, морозы ослабнут. Надо продержаться фактически четыре дня", — указывает синоптик.

Впоследствии стало известно, какой будет погода в первые дни февраля. Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит указывает, что в северных, Полтавской и Харьковской областях температура может опуститься до -30 градусов.