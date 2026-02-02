Морози до -30: де в Україні найхолодніше (відео)

У ніч на 2 лютого в Житомирській області стовпчики термометрів місцями опустилися до -30 градусів. Про похолодання, що йде в регіон, синоптики попереджали заздалегідь.

Відео з такими показниками публікують місцеві Telegram-канали. Голос за кадром каже, що це — Житомир, уздовж траси Київ-Чоп.

У коментарях під публікацією користувачі констатують, що на Хмельниччині вранці теж фіксували -29 градусів, а в Житомирській області, пишуть очевидці, морози коливалися від -25 до -29 градусів. У Рівненській області стовпчики термометрів опустилися до -25.

Про те, що на Житомир і область ідуть такі морози, синоптики попереджали ще 30 січня, прогнозуючи суттєве похолодання на початку лютого.

Морози та холод призвели до того, що в Житомирській області фіксують зростання кількості пожеж унаслідок порушень правил безпеки під час обігріву житла. У січні загинуло 14 осіб, що майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період минулого року, повідомили в ДСНС регіону.

Так, 23 січня в селі Козіївка Староселецької територіальної громади загинула 32-річна жінка та двоє її малолітніх дітей, яким було 4 роки та 5 років. Третю дитину, якій 2 роки, госпіталізовано. Причиною пожежі рятувальники назвали загоряння речей, які були біля нагрівального приладу.

Екстримально низька температура повітря в Україні збережеться ще кілька днів, а з 5 лютого мороз почне відступати.

Раніше повідомлялося, що перші дні лютого 2026 року стануть найхолоднішими за останні 20 років спостереження фахівцями.

Пік морозів очікується 3-4 лютого, а в низці українських областей температура може опуститися до -30 градусів.

