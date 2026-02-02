Коли прийде весна: харківський бабак Тимко IV передбачив терміни

Харківський бабак Тимко IV, брат знаменитого Тимка III, у День бабака, 2 лютого, побачив свою тінь. А це означає, що весна в Україну прийде через шість тижнів.

Прогноз бабака озвучила в коментарі "Суспільне. Харків" пресслужба Харківського національного університету імені Каразіна.

"Отже, у 2026 році бабак побачив свою тінь. Тобто, весна прийде через шість тижнів. Принаймні, він так вважає", — зазначив завідувач біологічної станції університету Володимир Грубник.

За його словами, життя у Тимка, як і у всіх українців: світла немає, холодно, але все одно він тримається, як і інші його побратими.

"Коли ми спустилися до них, щоб дізнатися, як вони почуваються, вони майже всі не спали вже. Тимка ніхто не турбував, за хвіст не тягав — він не спав, коли ми його взяли. Це нормальна ситуація перед морозами — наприкінці січня або на початку лютого вони прокидаються, займаються якимось своїми справами, і потім знову сплять до весни, коли вона вже прийде по-справжньому", — пояснив учений.

Грубник розповів журналістам, що у дворічного Тимка є подружка, а його прогнози досить успішні:

"На мій погляд, він дає дуже точні прогнози. Це вперше він дає такий публічний прогноз, тож через шість тижнів дізнаємося, наскільки він помилився чи ні".

На біологічній станції зараз живуть 19 бабаків. 2021 року цих тварин внесли до Червоної книги України.

"Це колекція, яка існує в неволі понад 25 років. Вони змінюються, але тримаємо цю колекцію на межі 20 особин для досліджень. Це необідний мінімум, щоб були якісні результати досліджень", — каже Грубник.

День бабака відзначають із 2004 року. Його започаткували харківські вчені на чолі з професором Віктором Токарським на біостанції в Гайдарах під Змієвом.

За цей час про прихід весни сповіщали три бабаки. За словами завідувача станції, збуваються 70-80% прогнозів Тимка.

Традицію передбачення весни започаткували, щоб привернути увагу до захисту цих гризунів, яких у регіоні мешкає від п'яти тисяч до 18 тисяч.

З першого дня вторгнення РФ село Нестерівка, де живе Тимко III і ще близько 30 бабаків, опинилося під окупацією. У вересні 2022 року село звільнили Сили оборони України.

28 січня повідомлялося, що Тимко IV визначатиме терміни приходу весни в дистанційному форматі. Це пов'язано як із ситуацією з безпекою, так і з погодними умовами. Фахівці не рекомендували турбувати сім'ю бабаків і переміщати Тимку в інші локації.

