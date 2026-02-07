Одесситка на коньках устроила танцы на обледеневшей дороге (видео)

В Одессе, несмотря на плюсовую температуру 7 февраля, улицы города превратились в сплошной каток, и передвигаться по ним опасно для здоровья.

Однако не все одесситы унывают по этому поводу и даже находят повод для развлечься и повеселить других, заодно показав, насколько на самом деле ситуация далека от нормальной. В Telegram-канале "Моя Одесса" появилось видео, где девушка в спортивном костюме и на коньках танцует на обледенелой улице.

Сделав несколько довольно непростых па на коньках, она доехала до своего авто, села за руль и умчалась прочь. Как видно на кадрах, колеса мини-купера тоже скользят на замерзшей парковке.

Как пишет "Думская", власти города провалили борьбу с гололедом.

"Несмотря на предупреждение об опасности, тротуары оказались не посыпаны, только за прошлую неделю почти 900 человек получили травмы, в школах занятия не отменили, а травмпункты работали на износ", – констатируют журналисты.

Медики отмечают, что поток пострадавших в этом году значительно превысил обычный, а пик травматизма пришелся на первый рабочий день после ухудшения погоды.

Глава Одесской городской военной администрации Сергей Лысак неоднократно призывал одесситов быть максимально осторожными во время пребывания на улице и заверил, что коммунальные службы работают в усиленном режиме уже вторые сутки.

Отметим, что еще 27 января в сети гуляло видео, как одессит едет на коньках по покрытой ледяной коркой улице прежде, чем запрыгнуть в маршрутку.

Ранее сообщалось, что мэр Львова Андрей Садовый дважды упал на улице из-за гололеда.